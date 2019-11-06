Финансовые результаты Роснефти превзошли ожидания рынка в части выручки и чистой прибыли и совпали по EBITDA. В отчетном периоде компания увеличила выручку на 5% к/к до 2 240 млрд руб. (консенсус-прогноз: 2 090 млрд руб.) благодаря реализации запасов нефти, которые компания не смогла продать из-за ограничений по приему нефти во II квартале в связи с инцидентом на нефтепроводе «Дружба». Негативное влияние оказало снижение средней цены на нефть в отчетном квартале на 10% к/к до $61 за баррель.

EBITDA Роснефти, рассчитанная нами по отчетности МСФО, выросла на 8% к/к до 528 млрд руб. (консенсус-прогноз: 526 млрд руб.) вследствие роста выручки. Чистая прибыль увеличилась на 16% к/к до 225 млрд руб. вследствие роста операционной прибыли.

По итогам 9 месяцев капитальные затраты Роснефти снизились на 7% г/г до 634 млрд руб., что было связано с вынужденным ограничением добычи в рамках соглашения ОПЕК+. Свободный денежный поток за этот период сократился на 30% г/г до 613 млрд руб. из-за роста дебиторской задолженности.

Чистый долг Роснефти на конец отчетного периода составил $46.6 млрд против $41.1 млрд на начало года: рост главным образом вызван применением нового стандарта IAS 16. Соотношение «Чистый долг/EBITDA» выросло с 1.2 до 1.5. Также стоит упомянуть, что задолженность Венесуэлы перед компанией оценивалась на конец периода в $0.8 млрд.

В целом мы считаем отчетность Роснефти хорошей, так как компания отразила рост основных финансовых показателей, несмотря на ухудшение рыночной конъюнктуры. Однако необходимо учитывать, что рост был обеспечен разовым фактором. Мы подтверждаем рекомендацию «Покупать» по акциям Роснефти с целевой ценой 538 руб.