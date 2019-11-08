Как сообщил вчера Росстат, инфляция составила 0,1% с начала месяца по состоянию на 5 ноября.

С одной стороны, это указывает на то, что инфляция возвращается к нормальному недельному уровню 0,1%, что соответствует ориентиру по инфляции ЦБ 4,0% в год. Однако структура инфляции производит неоднозначное впечатление.

Основным драйвером возобновления инфляция нам представляется продовольственный сегмент, в котором прекратилась дефляция, что подтверждается ростом цен на продукты питания на 0,2% м/м в октябре после их снижения на протяжении 4 месяцев подряд. В то же время ускорение инфляционных рисков в непродовольственном сегменте не является особенно сильным.

Инфляция в непродовольственном сегменте ускорилась весьма незначительно – всего до 0,3% м/м в октябре с устойчивого уровня 0,2% м/м с мая этого года. Опубликованные за октябрь данные о снижении продаж автомобилей на 5,2% г/г, продемонстрировав самое большое снижение с мая этого года, также указывают на то, что конечный спрос может находиться под давлением ужесточения подходов ЦБ в области розничного кредитования.

В таких условиях ЦБ останется под давлением по вопросу дальнейшего снижения ставки на следующем, декабрьском заседании.