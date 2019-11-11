Выручка составила $2 486 млн (-15% г/г и —3% кв/кв), EBITDA — $237 млн (-65% г/г и —22% кв/кв). В отчетности отражены чистый убыток в размере $34 млн и $240 млн восстановленной чистой прибыли. Рентабельность по EBITDA уменьшилась до 9.5% (в 2К19 она составляла 13.7%, а в 3К18 была на рекордно высоком уровне 23.2%). Чистый долг по итогам 3К19 — $6.8 млрд (в 2018 он составлял $7.4 млрд). Компания прогнозирует, что мировой спрос на алюминий останется на уровне текущего года (66 млн т), и дефицит предложения составит 1 млн т, но снижение объемов промышленного производства и неопределенность исхода торговых переговоров между властями крупнейших экономик могут продолжить оказывать давление на цены алюминия.

Наше мнение. Результаты совпали с консенсус-прогнозом в части EBITDA, но отметим: на показателях алюминиевого дивизиона сказалось снижение мировых цен на это металл. Свободные денежные потоки за 9M19 без корректировки на высвобождение оборотного капитала были отрицательными (-$400 млн). Это означает, что РУСАЛ может обслуживать долг только за счет дивидендов Норникеля (по прогнозам, очень больших). «Торговые войны» на мировом рынке продолжаются, и мы по-прежнему с осторожностью оцениваем перспективы акций РУСАЛа, поскольку прибыль компании очень зависима от уровня цен на алюминий. Скорректированный по рынку коэффициент EV/EBITDA 2019П у РУСАЛа равен лишь 1.5x.



