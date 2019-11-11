Выручка — 45.7 млрд руб. (-20% кв/кв), EBITDA — 21.1 млрд руб. (-16% кв/кв), чистая прибыль — 13.5 млрд руб. (+1% кв/кв). Компания подтвердила прогноз производства за 2019 на уровне 38.5 млн карат, объема продаж — в диапазоне 32-33 млн карат, капиталовложений — 23 млрд руб. Чистый долг резко увеличился до 63 млрд руб. (по итогам 2К19 он составлял 35 млрд руб.) вследствие выплаты дивидендов за 2П18 (30 млрд руб.). Отношение чистого долга к EBITDA повысилось с 0.3х до 0.6x. Свободные денежные потоки были положительными, но небольшими (2.5 млрд руб.) из-за увеличения оборотного капитала на 12 млрд руб.

Наше мнение. EBITDA компании превысила наш прогноз на 15% благодаря улучшению контроля над расходами (рентабельность по EBITDA достигла 46%, даже несмотря на сокращение выручки). Мы ожидаем, что за 4К19 EBITDA еще повысится, но на FCF отрицательно скажутся продолжающееся увеличение складских запасов (прогноз компании — 1.5 млн карат) и резкое повышение капиталовложений (ожидается, что они вырастут вдвое кв/кв до 10 млрд руб.). наш прогноз выручки АЛРОСА за 2019 составляет 224.6 млрд руб., EBITDA — 99.9 млрд руб., чистой прибыли — 65.7 млрд руб., FCF — 35.3 млрд руб. Если компания не изменит дивидендную политику и направит на выплату дивидендов 100% свободных денежных потоков за 2П19, то дивидендная доходность может составить 1.2%.