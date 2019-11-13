ЦБ опубликовал вчера оценку счета текущих операций за 10 месяцев нынешнего года, она составила 65,1 млрд долл., и оттока капитала частного сектора (31,6 млрд долл.). С учетом данных за 3 кв. 2019 г. в октябре профицит счета текущих операций составил 7,9 млрд долл., отток же капитала ускорился до 6,7 млрд долл. В целом результаты платежного баланса за 4 кв. могут оказаться хуже, чем в прошлом году, во многом это связано с более низким уровнем нефтяных котировок, настораживает же во вчерашних данных именно ускорение оттока капитала. Потенциально это способно привести к ослаблению рубля до конца года (его укрепление в октябре связано с притоком средств нерезидентов в ОФЗ, который вряд ли повторится до завершения 2019 г.), и, чтобы предотвратить переток ликвидности на валютный рынок, ЦБ сейчас может оказаться более заинтересованным в наращивании стерилизации с помощью КОБР, а не через депозиты, так что повышение объемов выпусков КОБР кажется вполне оправданным. 