Главное событие вчерашнего дня — выступление Председателя ФРС США Джерома Пауэлла в Конгрессе США с докладом об экономической политике ФРС. Все ждали взвешенной оценки ситуации и таких же взвешенных прогнозов. Но доклад Пауэлла свелся к тому, что Америка — это супердержава и у нее все хорошо, потому что иначе быть не может. Ни анализа узких мест в экономике, ни реальных прогнозов дальнейшего развития ситуации, ни тем более реального плана действий ФРС в ближайшем будущем участники рынка так и не услышали. Все было подано в розовом свете прежде всего для того, чтобы не дай бог никого не побеспокоить своими словами. Получился абсолютно пустой доклад, который никак не повлиял на поведение инвесторов. А поскольку основная масса инвесторов настроена сейчас достаточно благодушно, безликая речь Пауэлла позволила в очередной раз индексам обновить свои исторические максимумы.

На вчерашних торгах отличился Dow Jones (DJIA-30), обновивший свои исторические максимумы и абсолютный, и по закрытию рынка. Индекс S&P500 обновил исторический максимум только по закрытию, а вот индекс NASDAQ остался вчера без рекордов, хотя и был близок к ним. Однако поход к вчерашним рекордам не был ровной дорожкой. Где-то за 2 часа до окончания основной торговой сессии пришла информация из Китая о том, что китайцы, вопреки уверенности президента Трампа, не собираются закупать у американских фермеров свинину и сою в тех объемах, которые днем ранее озвучил президент США. Тут же по рынку прошла небольшая волна распродаж. Но к концу торгов участники рынка все же немного успокоились и смогли вернуть котировки фактически на прежний уровень. И все же такие внезапные заходы вниз свидетельствуют о том, что обстановка на рынке, несмотря на "розовые слюни" Пауэлла и бодрые речи Трампа, далека от спокойствия и уверенности в светлом будущем.

На уровне отдельных компаний вчера трудно было кого-то выделить. Можно было бы отметить достаточно значительное падение акций компаний Netflix (NFLX, —3,05%). Случилось это после появления информации о том, что прямой конкурент Netflix компания The Walt Disney Company (DIS, +7,32%) успешно запустила свой стриминговый канал Disney+, на который за несколько дней подписалось уже более 10 млн человек. Акции компании Disney при этом, как мы видим, улетели в космос и прибавили в итоге более 7%.

Ожидания рынка 14 ноября

Словно бы в пику вчерашних бодрых речей Председателя ФРС Джерома Пауэлла о том, что все хорошо, а будет еще лучше, сегодня с самого утра на мировую арену поступают сплошь негативные экономические новости, которые нагоняют на финансовый небосклон тучки, и они явно будут затруднять дальнейшее движение индексов наверх, если таковое вообще будет. Речь здесь идет прежде всего о макроданных из Китая и Германии, которые не внушают особого оптимизма.

В Китае вышли данные за октябрь по промышленному производству и розничным продажам. И первые, и вторые оказались явно хуже ожиданий аналитиков, а по промышленному производству так вообще худшими с 1996 года. При прогнозе роста в 5,4% (год к году), что само по себе для Китая явно слабые данные, по факту мы увидели всего лишь 4,7%. Темпы роста розничных продаж, которые обычно в Китае измеряются двузначными цифрами, на этот раз также оказались гораздо ниже прогнозов — 7,2% против ожидаемых 7,9. Так что приходится констатировать, что улучшение экономической ситуации в Китае пока не наблюдается.

Но если Китай все же растет и растет по меркам всего остального мира гигантскими темпами, то вот рост экономики Германии кажется вообще остановился. Предварительные данные по ВВП Германии, которые появились сегодня с утра, показывают темпы прироста квартал к кварталу в пределах 0,1%. И даже то, что экономисты ожидали не 0,1%, а —0,1% не спасает положением. Экономика Германии буксует и находится на краю рецессии, и это уже надо принимать как данность.

Такой фон не внушает оптимизм. И поэтому мировые фондовые рынки сегодня хмуро стоят около нулевых отметок преимущественно в красной зоне. Это же в полной мере касается и фьючерсов на основные американские индексы, которые к 14-00 мск теряют около 0.1% от вчерашнего закрытия.

Из важных вещей, на которые сегодня стоит обратить внимание, на первом месте по-прежнему стоит Джером Пауэлл, который продолжить «докладать» в Конгрессе. Однако ожидать каких-либо новых откровений от него уже точно не стоит.

Повышенный интерес вызовут сегодня выходящие данные о ценах производителей за октябрь. Индекс PPI будет опубликован в 16-30 мск. В 19-00 появятся данные о запасах сырой нефти и нефтепродуктов. Аналитики ожидают небольшой рост запасов. Однако, судя по котировкам черного золота, которые с утра немного растут, большинство участников рынка пока не сильно беспокоятся этим обстоятельством.

Наконец, ни в коем случае нельзя пройти мимо выходящей сегодня по окончанию торгов отчетности такой знаковой для всего технологического сектора компании как Nvidia (NVDA). Аналитики очень позитивно смотрят сейчас на перспективы бизнеса этой компании. И можно предположить, что от того, как отчитается Nvidia, будет зависеть движение цен акций технологических компаний в самое ближайшее время.



