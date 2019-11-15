Низкий импорт – результат слабости экономики…

На этой неделе Росстат опубликовал оперативные данные по импорту за октябрь и по экспорту за сентябрь. В октябре импорт из стран дальнего зарубежья провалился сразу на 7,4% г./г. (при том, что в предыдущие месяцы фиксировался рост). Негативную динамику продемонстрировала не только основная статья (машины и оборудование), но и прочие (максимальное снижение произошло в лекарствах). Впрочем, это падение выглядит скорее временным (завершились поставки крупных партий товара по вышеперечисленным группам, что отразилось как падение м./м.). В целом ситуацию с импортом можно охарактеризовать как умеренно-негативную (с начала года его динамика колеблется чуть ниже 0% м./м.). Основная причина — слабость потребительских и инвестиционных расходов, в т. ч. из-за того, что нацпроекты не начали реализовываться в полную силу.

В перспективе импорт продолжит следовать за внутренним спросом. Исторические данные показывают хорошую взаимосвязь стоимостных объемов импорта и расходов на потребление и инвестиции (в долл.) – доля импорта во внутреннем спросе (в стоимостном выражении) крайне стабильна на протяжении последних лет и составляет, по нашим оценкам, 22-23%. Однако это не означает, что доля физических объемов импорта постоянна – на нее, например, сильно влияет динамика курса рубля. На графике ниже изображена совместная динамика импорта и внутреннего спроса по данным ВВП в постоянных ценах 2016 г. (т.е. из обоих показателей исключен эффект изменения цен и валютных курсов).

С 2015 г. доля физических объемов импорта в ВВП резко снизилась: в кризис сократились физические объемы потребления всех товаров (и отечественных, и импортных), но, как можно увидеть, просадка потребления импортных была значительно больше (с ослаблением рубля цена импорта возросла, и части экономики пришлось отказаться от потребления импорта в прежнем объеме). Подчеркнем, что этот процесс является не импортозамещением (когда при стабильном спросе доля импорта проседает), а вынужденной экономией (когда падает потребление и отечественных, и импортных товаров). Так, на графике ниже видно, что внутренний спрос даже по прошествии 5 лет после рецессии 2015 г. так и не смог восстановиться до докризисных уровней.

…а рост физического экспорта – пока главный фактор ее поддержки

Динамика стоимостных объемов экспорта остается негативной: за 9М снижение составило 4,8% г./г., в сентябре оно даже ускорилось до 11% г./г. А ситуация в физических объемах прямо противоположна, причем по большинству позиций. Так, например, нефтегазовый сектор смог заметно нарастить физический экспорт в последние месяцы, сократив падение за 9М до нуля (поддержав ускорение роста экономики в 3 кв.). На графике ниже видно, что практически по всем категориям наблюдается снижение экспортных цен, причем зачастую оно перекрывает рост физических объемов. Исключением является сельское хозяйство: там, на фоне роста мировых цен на пшеницу на 9% г./г. (за 9М) ее физически было поставлено на экспорт на 30% меньше г./г.

Наибольший вклад в рост физических объемов за прошедшие 9М пришелся на машины и оборудование, +0,2 п.п. к экспорту (вероятно, в основном военное и атомное), уголь и химию (+0,3 п.п.), цветные металлы (+0,1 п.п.). Фактически в условиях стагнации внутреннего спроса именно экспорт может остаться фактором, поддерживающим рост экономики.