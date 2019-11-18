15 ноября крупнейшая польская нефтегазовая компания PGNiG объявила, что не планирует продлевать долгосрочный контракт с Газпромом, срок действия которого истекает в конце 2022 года. Группа также указала, что предприняла шаги для диверсификации своих поставок, в том числе, подписала долгосрочные контракты на поставки СПГ из США и Катара (в 2023 году Польша может получить около 10.2 млрд куб м газа в соответствии с этими соглашениями), а также сотрудничает с Норвегией для строительства трубопровода Baltic Pipe.

Наше мнение. PGNIG постепенно сокращала импорт от Газпрома: на 6.4% до 9 млрд куб м в 2018 и на 28% до 4.3 млрд куб м в 1П19. В 2018 на долю Польши пришлось около 5% всего экспорта Газпрома. Намерение Польши не стало неожиданностью, учитывая разногласия сторон, связанные с ценовыми условиями. Напомним, Польша утверждает, что цены по действующему контракту не соответствуют ситуации на европейском энергетическом рынке. Как пишет The Washington Post со ссылкой на министра финансов и развития Польши Ежи Квецинского, будущий импорт газа из России будет зависеть от финансовых условий.



