Равновесный курс по паре доллар/рубль несколько выше текущего уровня
Пара доллар/рубль продолжает консолидацию в диапазоне 63,50-64 руб/долл. Активность торгов в ходе вчерашнего дня была весьма низкой – объемы торгов контрактом USDRUB_TOM на Московской бирже составили скромные 1,4 млрд долл.
На следующую неделю приходится пик налоговых выплат в РФ. 25 ноября российские компании выплачивают НДС, НДПИ и акцизы, 28 ноября – налог на прибыль. Общий объем выплат в этот период мы оцениваем в 1,1 трлн руб., отмечая, что ноябрь традиционно отмечен более низким объемом налоговых платежей, следовательно, объем предложения валюты со стороны экспортеров может быть несколько ниже обычного.
Что касается фундаментальных вводных, то, согласно нашей модели, при ценах на нефть в диапазоне 62-64 долл/барр. и текущем уровне макропоказателей равновесный курс пары доллар/рубль расположен несколько выше отметки в 65 руб/долл., следовательно, с нашей точки зрения, рубль на текущих уровнях локально переоценен. На горизонте нескольких недель видим вероятность смещения текущего курса рубля ближе к равновесному (по нашей модели). В краткосрочной же перспективе поводов для роста волатильности пока не наблюдаем.
Диапазон в 63,50-64 руб/долл. по паре доллар/рубль пока сохраняет актуальность. На горизонте нескольких недель видим вероятность умеренного ослабления позиций рубля.
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