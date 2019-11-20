Текущая ситуация: После продолжительного роста в рамках 2017 – 2018 годов, с октября 2018 года обыкновенные акции Татнефти перешли в коррекционное снижение, в ходе которого сформировался среднесрочный нисходящий канал, в котором акция провела более года. В начале ноября 2019 года бумага пробила верхнюю границу этого канала и в текущий момент тестирует ее сверху. Тестирование пройденного тренда сверху подтверждает его пробой и говорит в пользу продолжения волны роста, начатой в октябре. На наш взгляд, ближайшей целью восходящей динамики может выступить уровень 880 рублей за обыкновенную акцию Татнефти.

Рекомендация: В сложившихся обстоятельствах мы рекомендуем открывать длинные позиции в обыкновенных акциях Татнефти с целью в районе 880 рублей. Рекомендуемый объем позиции 10% от портфеля, "стоп" на уровне 740 рублей.

Уровни поддержки: 730, 680, 600

Уровни сопротивления: 760, 780, 810, 840

Фундаментальный штрих: Отметим, что с фундаментальной точки зрения, по нашей оценке, целевая цена по обыкновенным акциям Татнефти находится в районе 846 рублей.