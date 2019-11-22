Курс рубля на завершающейся рабочей неделе демонстрировал незначительные разнонаправленные колебания против доллара и евро. При этом доллар попытался закрепиться выше 64 рублей, однако затем скатился ниже этого уровня. Евро опять попытался дотянуться до 71 рубля, однако затем тоже сполз – в район уровня 70,5 рубля.

Фактором динамики курса рубля оставались внешние сигналы, связанные с американо-китайскими торговыми переговорами. Рынок нефти продолжил упорные попытки роста и даже обновил максимум за два месяца в районе 64,3 доллара за баррель сорта Brent, однако затем сполз ниже 63,5 доллара.

В результате, доллар вечером в пятницу за неделю поднимался на 8 копеек до 63,85 рубля, евро снижался на 10 копеек до 70,4 рубля. Рублевая цена барреля марки Brent при этом осталась около 4 тысяч.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

Рубль начал неделю легким снижением к доллару и евро. Неопределенные внешние сигналы не давали поводов для продолжения роста рубля. Инвесторы проявляли осторожность на фоне неопределенных комментариев по торговому соглашению между США и КНР. Рынок нефти также не давал повода для оптимизма — по той же причине.

В то же время, внутренние факторы оказывали поддержку рублю. Приближение пика налогового периода ноября создавало спрос на рублевую ликвидность. Общий объем перечислений в бюджет оценивается в 1,355 триллиона рублей. Ожидания аукциона минфина РФ по размещению ОФЗ также поддерживали спрос на рубли.

Однако геополитика мешала рублю в составе сектора валют развивающихся рынков расти. Сенат США единогласно принял законопроект о демократии и правах человека в Гонконге, призванный поддержать протестующих и предостеречь Китай от насильственного подавления демонстраций. Реакция китайской стороны была предсказуемо негативной, Пекин пригрозил ответными мерами, а правительство Гонконга выразило "крайнее сожаление", заявив, что законопроект негативно повлияет на отношения между США и Гонконгом.

На этом фоне негатива рынкам добавило резкое ухудшение прогнозов ОЭСР по мировой торговле. Прогноз роста на текущий год понижен организацией по сравнению с майским на 0,9 процентного пункта – до 1,2%, на 2020 год — на 1,5 п.п., до 1,6%. ОЭСР отметила, что мировая торговля остается "исключительно слабой".

Однако нефть во второй половине недели пошла в рост, поддерживая курс рубля. "Быки" играли на повышение на новостях о том, что ОПЕК+ может на встрече в декабре продлить соглашение о сокращении добычи нефти сразу до июня, избежав необходимости собираться в марте.

Кроме того, управление энергетической информации минэнерго США зафиксировало рост на прошлой неделе коммерческих запасов нефти в стране (исключая стратегический резерв) на 1,4 миллиона баррелей, или на 0,3%, до 450,4 миллиона баррелей. При этом аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали увеличения этих запасов на 1,543 миллиона баррелей.

ПРОГНОЗЫ

Завершение недели валюта РФ провела в легком ослаблении против доллара и евро. При этом курсы основных резервных валют остаются неподалеку от многомесячных минимумов.

Спрос на рублевый госдолг сигнализирует о хороших перспективах валюты РФ. Минфин России в среду разместил ОФЗ-ПК выпуска 24020 с погашением в июле 2022 года на 31,1 миллиарда рублей при спросе в 61 миллиард.

Кроме того, поступают сигналы о сохранении Центробанком умеренно-жесткой денежно-кредитной политики (ДКП). Так, глава ВТБ Андрей Костин заявил, что не ожидает в декабре от Банка России нового снижения ключевой ставки, при этом по итогам следующего года банк ожидает ключевую ставку на уровне 5,75%-6% годовых.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что в декабре на заседании совета директоров регулятор рассмотрит целесообразность снижения ключевой ставки, которая сейчас находится на уровне 6,5% годовых.

Все это поддержит рубль в районе текущих уровней, а возможно он попробует дотянуться к максимумам ноября в районе 63,2 рубля против доллара и 70 рублей против евро.