Покупка известным швейцарским производителем лекарств Novartis бизнеса компании The Medicines Company рассчитана на перспективу. До того, как компания представила в ноябре результаты тестовых испытаний своего препарата Inclisiran, Medicines Co стоила на американской бирже Nasdaq на 25% дешевле. Премия, которую согласилась заплатить Novartis, – около 45% к цене Medicines Co до начала переговоров о покупке. В целом компания, обладающая рыночной капитализацией около $5,5 млрд, не генерирует в настоящее время прибыли. Ее основной препарат Inclisiran, который снижает уровень «плохого» холестерина в организме, находится на стадии клинических испытаний. Впрочем, Medicines Co. планирует подать заявку на препарат в США до конца года. Убыток Medicines Co за последние 12 месяцев превысил $200 млн. Но препарат, который разрабатывает компания, действительно уникален, т.к. его не нужно применять ежедневно для снижения уровня холестерина: достаточно сделать инъекцию раз в несколько месяцев. Для Novartis это возможность расширить список перспективных разработок.

Покупка не дает Novartis какой-то уникальной исследовательской платформы или других значительных активов, кроме прав на препарат Inclisiran. Сделка швейцарской компании – одна из важнейших в череде приобретений новых продуктов генной терапии, борьбе с раковыми заболеваниями, также компания создала офтальмологическое подразделение Alcon Inc.

По оценкам аналитиков, к 2024 году продажи препарата Inclisiran могут вырасти более чем до $1 млрд. Medicines Co. планирует подать заявку на препарат в США до конца года. Основными конкурентами новому лекарству являются похожие, но менее эффективные препараты от Amgen и Sanofi.

В течение более чем двух лет Medicines Co боролось за эффективность бизнеса, заявляя о сокращении штата сотрудников, реструктуризации и желании сосредоточиться на разработке Inclisira. Мы считаем, Novartis платит высокую цену за возможность в будущем значительно увеличить свои продажи. Позитивный эффект от сделки начнет существенно сказываться на выручке швейцарского гиганта не ранее 2023 года.