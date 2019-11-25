Снижение отчислений в резервы увеличило прибыль

По данным обзора банковского сектора ЦБ, в октябре российские банки показали балансовую прибыль в размере 195,3 млрд руб. (146,6 млрд руб. в сентябре), что стало следствием сокращения отчислений в резервы (с 90,3 млрд руб. до 17,1 млрд руб.) на фоне близкого к нулю роста просроченной задолженности. Прирост собственных средств банков в сентябре (за октябрь данные еще не опубликованы) составил 69,3 млрд руб. (+340,4 млрд руб. с начала года), при этом базовый капитал сократился на 3,1 млрд руб. (и вырос на 405,9 млрд руб. с начала года). Однако произошедшее в сентябре снижение RWA (на 1,17%) привело к некоторому повышению нормативов достаточности капитала (+0,1 п.п. до 8,8% по Н1.1).

В валютной части баланса в октябре на счета юрлиц (без учета Минфина) пришло 1,5 млрд долл., при этом со счетов физлиц ушло 0,2 млрд долл. Стоит отметить, что несмотря на близкие к нулю процентные ставки по вкладам в твердых валютах и относительно стабильный курс рубля в этом году, физлица предпочитают сберегать именно в иностранной валюте (+8,1 млрд долл. за 10М, или +9,2%). По-видимому, в октябре население перестало быть активным покупателем валюты на спот-рынке.

Избыток ликвидности не сократился

Поскольку большая часть средств юрлиц поступила на расчетные счета, валютная ликвидность банковского сектора от этого не улучшилась. В корпоративное кредитование было направлено 0,8 млрд долл. Это аномально много, учитывая, что в секторе уже долгое время происходит процесс дедолларизации активов: так, с начала года валютные корпоративные кредиты уменьшились на 7,8 млрд долл. Таким образом, сальдо кредитно-депозитных операций банков в октябре оказалось нулевым (оттоки совпали с притоками по объемам). Несмотря на погашение долга на 0,6 млрд долл. перед банками-нерезидентами, локальные банки нарастили объем валюты, размещаемой в иностранных банках (+1,3 млрд долл.), и портфель ценных бумаг (+0,9 млрд долл.). По нашим оценкам, избыток валютной ликвидности в секторе остался на уровне 17,1 млрд долл.

Исчерпание рублей заставляет банки активнее использовать валютный своп

Стоит отметить присутствующий в секторе валютный дисбаланс (который был усилен процессом дедолларизации): объем валютных средств на счетах клиентов составляет 242 млрд долл. и заметно превышает объем кредитного портфеля (132,1 млрд долл.) в сумме с валютными ценными бумагами (44,4 млрд долл.). Поскольку размер высоколиквидных активов (59 млрд долл.) ниже этого дисбаланса, можно сделать вывод о том, что относительно большой объем валюты (7 млрд долл.) через своп (или через продажу валюты на споте с покупкой на форвардах/фьючерсах) конвертируется в рубли для вложения в более доходные рублевые инструменты (навес этой валюты в секторе и обуславливает текущие узкие базисные спреды/высокую стоимость рублей, получаемых по валютному свопу). Наряду со средствами Казначейства РФ, получаемая таким образом рублевая ликвидность (через своп) является дорогой в сравнении с депозитами юрлиц и физлиц, то есть рублевой ликвидности на клиентских счетах так мало, что банки активно используют каналы дорогой ликвидности. Увеличение доли евро в пассивах из-за перехода некоторыми экспортными компаниями на расчеты в евро также не будет способствовать снижению стоимости рублевого фондирования.

Запас валютной ликвидности, скорее всего, не приведет к заметному всплеску ее стоимости в декабре

По оценкам ЦБ РФ, чистые выплаты по внешнему долгу (исключая внутригрупповые платежи) в 4 кв. составят 16,5 млрд долл., при этом пик выплат приходится традиционно на декабрь. Скорее всего, существенная часть будет пролонгирована или рефинансирована, учитывая отсутствие новостей по ужесточению санкций и продолжающееся снижение ставок в твердых валютах. По нашим оценкам, в декабре сальдо счета текущих операций окажется заметно ниже покупок валюты ЦБ РФ для реализации бюджетного правила, что вместе с вывозом капитала (не связанного с долгом) может оказать временное давление на рубль и стоимость валютной ликвидности. Однако избыток валюты, сохраняющийся в секторе, ограничит это давление (курс рубля заметно выше 65 руб./долл. маловероятен).

Рублевое кредитование продолжает рост, несмотря на дефицит рублевой ликвидности

В рублевой части баланса в октябре наблюдался большой отток средств со счетов юрлиц (152 млрд руб.) и очень умеренный приток (+100 млрд руб.) на счета физлиц. В то же время рублевое кредитование продолжило активный рост (отчасти влияние оказывает снижение процентных ставок): +221 млрд руб. в корпоративном сегменте и +148 млрд руб. в рознице. Также заметный прирост произошел в рублевых ценных бумагах (+448 млрд руб.), связанный главным образом с размещением КОБР (+276,2 млрд руб.). В то же время вложения (свободные от РЕПО) банков в ОФЗ сократились на 143,6 млрд руб. Для покрытия образовавшегося дефицита рублей в результате кредитно-депозитных операций (фактором дефицита является профицит бюджета и размещение госбумаг) банки использовали средства Казначейства РФ (долг перед ним вырос на 200 млрд руб. до 3,2 трлн руб.), а также изъяли около 0,9 трлн руб. с депозитов в ЦБ РФ.

Стоит отметить, что снижение темпа прироста розничного сегмента помимо ужесточения регулирования потребительских кредитов связано с проведением крупной сделки (на 95 млрд руб.) по секьюритизации ипотечных кредитов. При этом регулирование устроено таким образом, что сами ипотечные кредиты имеют мин. 100% RW, однако если их продать ДОМ.РФ и купить уже в виде ипотечных облигаций (с поручительством ДОМ.РФ), то RW снизится до 20%. Такая особенность регулирования позволяет банкам высвобождать капитал за счет проведения подобных сделок.