Банк “Открытие”, а также соучредитель и CEO QIWI Сергей Солонин могут продать 23,4 млн акций класса B (37,4% размещенных акций). Банк “Открытие” может продать всю долю в размере 21,4 млн акций (что эквивалентно экономической доле 34,2%), Сергей Солонин – 2 млн акций (то есть 3,2% экономических прав; сейчас ему принадлежит 19,3% экономических прав и 63% голосующих прав). Исходя из вчерашней цены закрытия $19,68, стоимость соответствующего пакета составляет $460,5млн. Учитывая, что г-ну Солонину сейчас принадлежит 350 тыс. акций класса B, мы предполагаем возможную конвертацию акций класса А. Право продать акции имеет неопределенный срок, так как конкретного периода в регистрационной форме указано не было. Сделки могут быть проведены любым возможным способом, в том числе на бирже, на внебиржевом рынке, в рамках частной сделки, и тд. В случае полной продажи пакета, структура акционеров компании QIWI будет выглядеть следующим образом: Сергею Солонину будет принадлежать 16,1% акций, соучредителю Борису Киму – 2% акций, Mitsui&Co – 3%, менеджменту – 1% в свободном обращении – 78%.

Регистрация не означает немедленного возникновения риска навеса акций на рынке. Тем не менее, для нас вполне очевидны причины, по которым крупнейшим акционерам необходимо конвертировать свои доли в денежные средства в обозримом будущем. В целом мы не исключаем, что Банк “Открытие” может быть заинтересован в монетизации своих инвестиций в QIWI в среднесрочной перспективе. Г-н Солонин, в свою очередь, ранее указывал на продажу миноритарной доли в QIWI с целью профинансировать свои личные проекты. Учитывая отсутствие прогресса в сделке по продаже Рокетбанка и потенциальный выход ключевых акционеров, мы считаем, что потенциал роста акций Qiwi ограничен, несмотря на сильную динамику операционных показателей основного платежного сервиса. Вчера акции QIWI отреагировали снижением на 1%.