На этой неделе будут опубликованы результаты Газпрома за 3К19.

Мы полагаем, что третий квартал 2019 года станет самым слабым за период с конца 2017 года. Спотовые цены на газ в отчетный период продолжали снижаться на фоне резкого падения цен на природный газ, наблюдавшегося с конца прошлого года. В 3К19 средняя спотовая цена на газ в Европе (в британском хабе NBP) относительно 2К19 опустилась на 16% (относительно 3К18 — на 60%) до $121 за тыс. куб. м. Это вызвало дальнейшее снижение средней экспортной цены Газпрома для Европы — по нашим оценкам, до $170 за тыс. куб. м, т. е. на 20% относительно предыдущего квартала.

Поставки газа в Европу по сравнению с 2К19 сократились еще на 4% до 45 млрд куб. м, тогда как совокупный экспорт газа за тот же период уменьшился на 2% до 53 млрд куб. м. Между тем увеличение доли спотовых продаж оказывает дополнительное давление на цены: как сообщают Ведомости со ссылкой на данные ООО "Газпром экспорт", спотовые объемы, которые общество реализовало через электронную торговую платформу, в 3К19 составили почти 6 млрд куб. м, что на 53% больше, чем в 2К19 (4 млрд куб. м).

Мы ожидаем снижения выручки от экспорта газа в 3К19 на 18% относительно 2К19, до $10,4 млрд, а совокупной газовой выручки (за вычетом экспортных пошлин) — на 12% до $13,4 млрд. Мы прогнозируем падение суммарной выручки по сравнению с предыдущим кварталом на 5% до $26,0 млрд, учитывая относительную устойчивость сегмента ЖУВ, несмотря на падение цен на нефть на 10% (Газпром нефть по итогам 3К19 показала довольно высокую выручку, поддержку которой оказала нефтепереработка).

По нашим оценкам, EBITDA Газпрома в 3К19 уменьшится на 24% относительно 2К19, до $5,9 млрд. Как следствие, мы ожидаем, что свободный денежный поток окажется отрицательным — минус $2,5 млрд по итогам квартала. На чистой прибыли за 3К19 неблагоприятно скажется убыток от курсовых разниц на сумму $0,4 млрд (по итогам предыдущих двух кварталов был зафиксирован доход). С учетом этого мы прогнозируем снижение чистой выручки относительно 2К19 на 43% до $2,7 млрд. Между тем скорректированная чистая прибыль, по нашим оценкам, уменьшится на 31% относительно 2К19 и на 58% — относительно 3К18 и по итогам 3К19 составит $3,0 млрд. Скорректированная чистая прибыль за 9М19, на основе которой рассчитываются дивиденды, может упасть на 33% относительно уровня 3К18 (впрочем, без учета поправок снижение может составить лишь 7%). Сейчас компания разрабатывает новую дивидендную политику, которая будет предусматривать увеличение коэффициента дивидендных выплат до 50% в ближайшие три года.