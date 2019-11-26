Перед отчетом PVH Corp., производителя одежды и владельца ряда модных брендов, опасения инвесторов касались влияния протестов в Гонконге и туристического трафика в США на результаты компании. В номинальном выражении прибыль компании за третий квартал действительно снизилась на 13% г/г — с $243,1 млн до $209,2 млн. Но скорректированный на курсовую разницу показатель прибыли оказался лучше прошлогоднего. Более того, прибыль оказалась лучше прогноза самой PVH Corp., ожидавшей ее в диапазоне $2,7-2,75 на акцию, и достигла $2,82 на акцию.

Скорректированная выручка показала минимальный рост до $2,588 млрд. Без учета валютной переоценки рост выручки ускорился до 4%. Показатель превзошел консенсус-прогноз Refinitiv в $2,54 млрд.

Локомотивом роста стали продажи бренда Tommy Hilfiger (+10% по скорректированному показателю). На него пришлась почти половина всей выручки PVH Corp. Удачное развитие в Европе, Австралии, а также сделки M&A позволили Tommy Hilfiger стать популярнее. На Северную Америку приходится лишь треть продаж бренда.

Второй по популярности бренд PVH — Calvin Klein увеличил продажи лишь на 1% (скорр.выручка).

Эммануэль Кирико, председатель и гендиректор PVH Corp. подчеркнул, что при нестабильной рыночной среде компания придерживается глобальной диверсифицированной бизнес-модели и способна ориентироваться в развивающемся потребительском секторе.

Мы считаем, что акции компании на NYSE были недооценены из-за осторожных прогнозов самой PVH на второе полугодие 2019 года. Так, показатель Price/Sales значительно ниже 1, P/E – 11,73. Компания имеет небольшую долговую нагрузку, в основном ее обязательства долгосрочные. После выхода отчета PVH Corp. повысила прогноз по чистой прибыли на текущий финансовый год (совпадает с календарным) до диапазона от $8,04-8,06 на акцию. Компания демонстрирует значительный потенциал роста. До конца 2-го квартала 2020 года ожидаем возвращения котировок к максимумам года на уровне $134,24 за акцию, что предполагает рост около 30%.