Обувь России объявила о стратегических изменениях в модели физической торговой сети. Компания запускает сервис, позволяющий сторонним поставщикам использовать ее существующую инфраструктуру. Компания планирует выделить до 30–50% своих полочных площадей в более чем 720 собственных магазинах для выкладки хозяйственных товаров, косметики и малых бытовых приборов, сохранив при этом весь ассортимент обуви. Поставщики получат доступ к маркетплейсу (который начнет работу к концу 2019 г.), складским площадям, сбытовым возможностям и различным вариантам оплаты (включая рассрочку).

Новый формат – это попытка расширить спектр услуг, предоставляемых физическими магазинами, а также лучше адаптировать сеть под требования быстрорастущей электронной коммерции и одновременно изменить отношения с поставщиками. Модель основана на комиссионном доходе, в ней товарные запасы и выручка от продаж не будут отражаться в отчетности Обуви России. Компания рассчитывает выиграть от увеличения трафика и его конверсии в магазине, так как ассортимент должен расшириться вдвое, при этом особое внимание будет уделяться потребностям женщин как приоритетной категории покупателей. Условия комиссионного вознаграждения в настоящий момент согласуются с потенциальными поставщиками. По прогнозам компании, в новой модели трафик может вырасти на 50%, продажи в расчете на один магазин – на 30%.

На наш взгляд, на данном этапе весьма трудно оценить, как новая модель скажется на результатах Обуви России, при этом бизнес определенно станет более сложным. Компания находится на этапе активного органического развития – мы прогнозируем рост торговых площадей в 2019–2021 гг. в среднем на 25% в год. Этот фактор дополнительно ухудшает показатели оборотного капитала, поскольку компании приходится заранее создавать товарные запасы под новые магазины, в связи с чем чистый оборотный капитал, согласно нашей модели, приблизительно равен выручке. Мы ожидаем ускорения роста выручки и оптимизации оборотного капитала после достижения магазинами уровня зрелости, а пока по-прежнему придерживаемся осторожной оценки перспектив компании. Наша прогнозная цена на 12 месяцев равна 50 руб. за одну акцию, что подразумевает ожидаемую полную доходность 18% и рекомендацию Держать.