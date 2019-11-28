Результаты "Системы" за III квартал немного выше консесуса: нейтрально
АФК Система (AFKS RX, SSA LI; НЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ) вчера представила финансовые результаты за 3К19.
Выручка и OIBDA превзошли консенсус-прогноз на 0,9-2,4%. МТС и Детский мир (который будет деконсолидирован в 4К19) по-прежнему являются двумя главными источниками роста выручки группы.
Среди крупнейших непубличных активов сильный рост выручки продемонстрировали Степь и Медси, динамика Segezha была слабой из-за негативной конъюнктуры целлюлозно-бумажного рынка. Долг корпоративного центра был высоким и составил 199 млрд руб., однако последние корпоративные события указывают на потенциал его снижения до 170 млрд руб. к концу 1К20.
Согласно комментариям менеджмента на телефонной конференции, новая информация о возобновлении дивидендных выплат будет объявлена в апреле одновременно с публикацией финансовых результатов за 4К19. Дальнейшие действия в отношении Детского мира будут зависеть от состояния этого бизнеса и макроэкономической конъюнктуры по истечении 180-дневного периода запрета на продажу акций (20 мая).
На наш взгляд, отчетность за 3К19 НЕЙТРАЛЬНА для акций компании, учитывая, что они торгуются на максимумах последних двух с половиной лет на фоне поддержки со стороны обратного выкупа акций.
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