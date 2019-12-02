В пятницу российские евробонды продолжали понемногу дорожать, хотя поводов для роста не было. К вечеру доходность UST10 начала повышаться и достигла до 1,79%, а цены на нефть опустились до 62,5 долл./барр., но российские еврооблигации на это не отреагировали и завершили день в плюсе на 0,1–0,3 п.п. – вновь лучший результат среди бумаг ЕМ. За неделю доходности вдоль кривой снизились в среднем на 4 б.п., тогда как евробонды других стран EM торговались более сдержанно и разнонаправленно. В результате доходности российских суверенных выпусков оказались на минимумах, RUSSIA’29 и RUSSIA’47 предлагают доходность 3,11% и 3,88% соответственно. Спреды российских бумаг также сейчас находятся на минимумах, а пятилетний CDS-спред РФ равен 70 б.п. Мы по-прежнему считаем, что после сильной динамики, наблюдавшейся в последнее время, поводов для дальнейшего роста нет, и, напротив, видим возможность коррекции рынка, в первую очередь в наиболее длинных бумагах.

Корпоративные евробонды также подорожали. В корпоративном сегменте в пятницу динамика тоже была позитивной, но заметно подорожали лишь отдельные выпуски. Так, в нефтегазовом секторе большинство бумаг прибавили не более 0,1 п.п. от номинала, но стоит отметить длинные евробонды Газпрома, которые по итогам недели были в лидерах рынка, прибавив 0,4–1,1 п.п. от номинала. Среди евробондов банков в пятницу отличились выпуски ВЭБа – плюс 0,2–0,3 п.п. от номинала, также продолжили дорожать старшие евробонды МКБ – плюс 0,2–0,4 п.п., а за неделю – плюс 0,5–0,6 п.п. При этом спред между CRBKMO’23 (YTM 4,4%) и CRBKMO’24 (YTM 5,1%) остается очень широким – почти 80 б.п. В то же время суборды на прошлой неделе дешевели, но в пятницу были стабильны. За неделю субординированные выпуски ВТБ, Газпромбанка, Совкомбанка и ХКФ Банка потеряли 0,7–1,2 п.п от номинала. В металлургическом и телекоммуникационном секторах рост в среднем был в пределах 0,1 п.п. от номинала, но резким повышением котировок в пятницу выделились EVRAZ’24 (YTM 3,4%), NORDLI'24 (YTM 3,7%) и SIBUR’24 (YTM 3,1%) – плюс 0,3–0,4 п.п. Сегодня внешний фон негативный: доходность UST10 достигла 1,82%, что окажет давление на российские бумаги, нефть после смены фьючерса сейчас стабильна – 61,2 долл./барр. Азиатские рынки и фьючерсы на американские индексы растут.