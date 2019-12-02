Прошедшая неделя, как и ожидалось, получилась тихой и спокойной. Индексы тихо и совершенно буднично в начале недели обновили исторические максимумы, а затем, после Дня благодарения в пятницу, так же буднично на нулевых оборотах немного скорректировались. Вот все, что произошло.

Хотя умеренный восходящий тренд последних дней сохранился, и по итогам недели все индексы выросли, кто-то чуть меньше (индекс Dow Jones — на 0,63%), а кто-то чуть больше (индекс NASDAQ — на 1.71%). Короче, с точки зрения текущего момента мало что изменилось.

На отраслевом уровне явно лучше всех смотрелись акции компаний, работающие в сфере услуг. Особенно стоит выделить акции Amazon.com (AMZN), да впрочем и других ритейлеров, которые конечно же являются главными бенефициарами начавшегося сезона распродаж. В среднем же акции сервисных компаний выросли за прошедшую неделю на 2,3%. Чуть отстали от них акции медицинских компаний, которые подорожали за неделю на 2%. Но с последними все понятно — они по-прежнему глобально недооценены и многие из них имеют хороший потенциал для роста. Особенно это касается акций биотехнологических компаний.

В отстающих был сырьевой сектор. Акции этого сектора провалились в пятницу на фоне почти 4-х процентного падения цен на нефть. Так что здесь тоже все понятно и закономерно.

Ожидания рынка 2 декабря

Праздники прошли, и пора браться за работу. Особой раскачки точно не будет поскольку на горизонте Рождество и конец года. И главный вопрос, который сейчас волнует инвесторов — будет или нет рождественское ралли. Пока, судя по настроениям участников рынка, они не собираются сдавать позиции и смотрят на ближайшее будущее фондового рынка весьма и весьма позитивно. По крайней мере на утро понедельника 2 декабря это именно так.

Тому есть несколько причин, в том числе и тех, которые появились за прошедшие несколько дней.

Во-первых, у всех на виду и у всех на слуху великолепные итоги "черной пятницы". Американцы тратят и готовы тратить много денег на всякую чепуху — электронные игры, планшеты, кухонные принадлежности, большие телевизоры (то есть, товары явно не первой необходимости) — и значит у них все хорошо, и они уверены в своем ближайшем будущем. И это конечно же косвенно свидетельствует о том, что с американской экономикой пока все в порядке.

Во-вторых, это макроданные. Они показывают стабилизацию и даже некоторое восстановление мировой экономики. Особенно порадовал на прошедших выходных Китай, где вышли данные по промышленному индексу PMI от агентства Caixin, которые оказались лучше прогноза 51,8 против прогноза 51,4.

Также лучше ожиданий оказался и промышленный PMI по Германии. Он по-прежнему намного ниже 50 пунктов, но уже начал демонстрировать восстановление 44,1 против прогноза в 43,8 пункта.

Короче, все это в совокупности радует инвесторов. И азиатские, и европейские индексы, и фьючерсы на основные американские индексы — все они уверенно торгуются в зеленой зоне и пока никаких признаков к развороту не проявляют.

Главной опасностью сегодняшнего дня можно считать выходящие данные по промышленному PMI за ноябрь в США. Они появятся в 17-45 мск и уже после этого можно будет более уверенно говорить о динамике цен на ближайшие дни. Однако можно все же с некоторой уверенностью говорить, что по крайней мере в первой половине недели будет сохраняться позитивный настрой, и индексы постараются вновь выйти на достигнутые на прошлой неделе максимумы и по возможности переписать их. Рост при этом будет по-прежнему достаточно спокойным, и его темпы вряд ли будут превышать 0,5% в день.



