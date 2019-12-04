Новое снижение ставки ЦБ РФ умеренными темпами выглядит обоснованным
По данным Банка России, инфляционные ожидания населения на 12 месяцев вперед продолжают поступательное снижение. В ноябре показатель замедлился на 0.3 пп до 8.3%, достигнув минимального значения с апреля 2018 года. Респонденты отметили меньший рост цен во всех категориях товаров, что соответствует оценкам Росстата. Наблюдаемое замедление роста цен позволило улучшиться и потребительским настроениям населения до максимального уровня с июня 2018 года.
Одновременно с этим краткосрочные инфляционные ожидания предприятий (на 3 месяца вперед) приостановили снижение: баланс ответов составил 8.3 п в ноябре против 8.2 п в октябре. Правда, данный факт может быть обусловлен сезонностью и традиционным ростом цен на большинство товаров в зимний период.
В целом, представленная динамика выглядит умеренно позитивной и полностью соответствует фактическому движению инфляции без каких-либо новых положительных сюрпризов. На этом фоне, новое снижение ключевой ставки умеренными темпами выглядит обоснованным (SGe: —25 бп 13 декабря), поводы для более агрессивного движения пока не наблюдаются.
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