После отрицательной динамики в понедельник российские суверенные евробонды во вторник смогли отыграть существенную часть потерь. Доходность UST10 падала в течение всего вчерашнего дня и опустилась до 1,71% – снижение за день составило 10 б.п. Это позволило российским бумагам заметно подорожать, и, хотя движение доходности UST10 было отыграно лишь частично, их результат был лучшим среди бумаг ЕМ. Длинные выпуски прибавили 0,4–0,8 п.п. от номинала, а короткие – 0,1–0,2 п.п. Доходности RUSSIA’47 и RUSSIA’29 снизились до 3,90% и 3,10% соответственно.

Сегодня стало известно, что 11 декабря комитет по международным делам Сената США проголосует по законопроекту о санкциях DASKA, обновленная версия которого была внесена в Конгресс в феврале этого года. Законопроект предполагает ограничения на покупку российского госдолга и инвестиции в российские СПГ-проекты за границей.

Формулировка санкций против банков была несколько смягчена, в результате под ограничения могут попасть банки, которые поддерживают деятельность, подрывающую демократические институты в других странах. Основная часть ограничений связана с вмешательством в выборы, и, по всей видимости, они не должны касаться выборов 2016 года. В феврале евробонды сначала отреагировали на новости об этом законопроекте заметным падением котировок, но быстро восстановили потери, поэтому вряд ли сейчас эта новость окажется очень сильное влияние на ход торгов.

Корпоративные евробонды также выросли в цене, в минусе были лишь суборды Альфа-Банка и ВТБ. Корпоративные евробонды вчера также в основном были в плюсе, и некоторые бумаги прибавили намного больше, чем суверенные выпуски. В нефтегазовом секторе длинные бумаги Газпрома и LUKOIL'26 (YTM 3,1%) выросли в цене на 0,3–0,6 п.п. Продолжили дорожать евробонды ВЭБа и CRBKMO’24 (YTM 5%) – плюс 0,4–0,6 п.п. Однако субординированные выпуски Альфа-Банка и «вечный» суборд ВТБ подешевели – на 0,2–0,4 п.п. В металлургическом секторе отмечался достаточно заметный рост, большинство бумаг подорожали на 0,1–0,4 п.п.

В телекоммуникационном секторе движений почти не было, тогда как бумаги транспортного сектора в основном немного подорожали. Сегодня внешний фон скорее негативный: доходность UST10 остается вблизи уровней на момент вчерашнего закрытия торгов в РФ – 1,70%, цены на нефть стабильны, но при этом некоторое влияние могут оказать новости о санкциях. Азиатские рынки – в минусе, фьючерсы на американские индексы дешевеют.