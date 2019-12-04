Как сообщает газета “Ведомости”, шесть менеджеров "Магнита" (MGNT LI: ВЫШЕ РЫНКА, РЦ $17,8/ГДР; MGNT RX: ВЫШЕ РЫНКА, РЦ 4 749 руб./обыкновенную акцию) покидают компанию. Среди них финансовый директор Елена Милинова, директор уральского округа Сергей Саченко, директор северо-западного округа Сергей Выдрин, директор по маркетингу Дмитрий Ситников, директоров по строительству крупных форматов и эксплуатации Виктор Ломакин, директор по развитию и запускам Сергей Виноградов. Тем не менее, представитель "Магнита" опроверг информацию об уходе финансового директора. Сергей Саченко и Сергей Выдрин, бывшие директора северо-западного и северо-восточного дивизионов "Пятерочки" (X5), таким образом, являются частью команды Ольги Наумовой.

Рынок ожидал подобные перестановки в составе менеджмента, учитывая, что Ян Дюннинг, который был назначен генеральным директором "Магнита" в июне, сейчас создает свою команду, для внедрения стратегии "Магнита", ориентированной на операционные изменения. Тем не менее, мы считаем, что инвесторы могут ощутить дискомфорт в связи с перестановками в менеджменте. Таким образом, мы считаем новость умеренно негативной с точки зрения настроения вокруг акций компании, однако риск понижения акций с текущих уровней, на наш взгляд, сильно ограничен.



