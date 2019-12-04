Экономические дискуссии предыдущих лет определял ЦБ РФ, который двигался в направлении нейтральной ключевой процентной ставки. Благодаря активной коммуникации с рынком все награды за низкую инфляцию сейчас связывают с новой политикой инфляционного таргетирования, забывая о той роли, которую играла в этом достижении бюджетная политика. С 2014 по 2019 гг. цена на нефть, балансирующая бюджет, снизилась с $104/барр. до $50/барр. на фоне сокращения бюджетных расходов в среднем на 2% в год в реальном выражении (против среднегодового роста на 2% в 2010-2013 гг.) и роста ненефтяных доходов в среднем на 4% в год в реальном выражении (включая + 10% г/г в реальном выражении в 2018-2019 гг.). Однако запуск нацпроектов означает, что бюджетная политика должна измениться. Бюджетная консолидация выглядит законченной, и главным фактором для наблюдений в 2020 г. будет способность Минфина профинансировать совокупное увеличение бюджетных расходов на 6% г/г, индексацию зарплат госсектора на 5,4%, а также федеральные расходы в размере 2,0 трлн руб., запланированные по нацпроектам.

В то же время, у нас есть все основания считать, что контроль над бюджетными рисками останется главным приоритетом правительства, что скорее может на длинном горизонте привести к недофинансированию нацпроектов в сравнении с первоначальным планом. Подтверждением этого мнения стала дискуссия по поводу использования средств ФНБ для стимуляции экономического роста. По самой последней информации, участие государства в нацпроектах будет ограничено максимум 20% совокупного финансирования отобранных проектов, а расходы ФНБ составят примерно 300 млрд руб. в год против 1 трлн руб., как ожидалось изначально. Хорошая новость заключается в том, что такой подход позволит России сохранить умеренные инфляционные риски, однако поскольку сейчас надежды на рост ассоциируются с госрасходами, жесткий подход к бюджетным расходам может сдерживать перспективы роста. И если выполнение Минфином социальных обязательств на 2020 год у нас не вызывает сомнений, наш взгляд на финансирование нацпроектов более осторожен.