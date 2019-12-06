Ставки овернайт в четверг продолжили снижаться, чему способствовал комфортный уровень средств на корсчетах, который на утро четверга составил 2,86 трлн руб. Индекс RUSFAR по итогам дня снизился на 12 бп, до 6,38%. Средневзвешенная ставка однодневного валютного свопа опустилась на 10 бп, до 6,23%, а значение на закрытии составило 5,83% (-32 бп). Спрос на депозиты и репо с Казначейством был минимальным, в результате чего общий объем обязательств банков перед ним не изменился, оставшись на уровне 2,99 трлн руб.

Сегодня банки будут закрывать вторую часть 3-месячного репо с Казначейством, что приведет к оттоку из системы примерно 50 млрд руб. Однако запас ликвидности в системе все равно останется значительным, что, на наш взгляд, позволит банкам без каких бы то ни было затруднений завершить текущий период усреднения, заканчивающийся на следующей неделе. По нашим оценкам, средний накопленный остаток средств на корсчетах в ЦБ в данный момент превышает требуемый уровень примерно на 30 млрд руб., в то время как их текущий баланс выше необходимого уровня на 516 млрд руб.

Ставки процентных свопов на отрезке от 2 до 5 лет вчера снизились на 1 бп, в других сегментах кривой движений не было. Ставки FRA также закрылись без изменений. Кривая NDF сместилась вниз на 2–3 бп. Ставки кросс-валютных свопов остались на уровнях среды.