В воскресенье был опубликован доклад Банка международных расчетов (BIS).

В этом исследовании приводятся любопытные факты о тех проблемах, которые возникли на межбанковском рынке в США и еврозоне. Данные BIS говорят о том, что сентябрьские проблемы на рынке репо в США случились из-за того, что четыре крупнейших американских банка перестали предоставлять ликвидность фондам денежного рынка и хедж фондам. Это, в свою очередь, было вызвано желанием банков разместить свободную ликвидность в казначейских облигациях, а не на депозите в ФРС. Совпали большие налоговые платежи и размещения Казначейства США. Однако, как заявили в BIS, точного объяснения причин произошедшего ни один из перечисленных факторов не дает.

Скорее всего, проблема носит системный характер. С другой стороны океана, в еврозоне, наблюдался существенный отток средств из немецких государственных облигаций в периферийные бонды. Это понятно, банки стараются найти любую возможность для размещения пассивов хоть с какой-то доходностью.

Таким образом, можно сделать вывод – стимулирующая монетарная политика ФРС и ЕЦБ привела к тому, что начались масштабные движения капитала, потоки финансовых средств устремились в те места, где есть доходность и надежность. Однако это движение и вызывает периодические всплески риска на финансовом рынке, который центробанки пытаются гасить дополнительными стимулами. Круг замыкается.