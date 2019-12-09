К чему приведет стимулирующая политика ФРС и ЕЦБ?
В воскресенье был опубликован доклад Банка международных расчетов (BIS).
В этом исследовании приводятся любопытные факты о тех проблемах, которые возникли на межбанковском рынке в США и еврозоне. Данные BIS говорят о том, что сентябрьские проблемы на рынке репо в США случились из-за того, что четыре крупнейших американских банка перестали предоставлять ликвидность фондам денежного рынка и хедж фондам. Это, в свою очередь, было вызвано желанием банков разместить свободную ликвидность в казначейских облигациях, а не на депозите в ФРС. Совпали большие налоговые платежи и размещения Казначейства США. Однако, как заявили в BIS, точного объяснения причин произошедшего ни один из перечисленных факторов не дает.
Скорее всего, проблема носит системный характер. С другой стороны океана, в еврозоне, наблюдался существенный отток средств из немецких государственных облигаций в периферийные бонды. Это понятно, банки стараются найти любую возможность для размещения пассивов хоть с какой-то доходностью.
Таким образом, можно сделать вывод – стимулирующая монетарная политика ФРС и ЕЦБ привела к тому, что начались масштабные движения капитала, потоки финансовых средств устремились в те места, где есть доходность и надежность. Однако это движение и вызывает периодические всплески риска на финансовом рынке, который центробанки пытаются гасить дополнительными стимулами. Круг замыкается.
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