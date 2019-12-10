В понедельник российские суверенные еврооблигации продолжили дорожать, продемонстрировав лучшую динамику среди бумаг ЕМ, хотя активность на рынке оставалась невысокой. Внешний фон был умеренно позитивным: доходность UST10 немного снизилась – до 1,82% (ее рост на прошлой неделе не был учтен рынком), а нефть торговалась на локальном максимуме – около 64,3 долл./барр. Явных поводов для опережающей динамики российских евробондов не было, но бумаги прибавили по 0,2–0,9 п.п. от номинала, и доходности вдоль кривой опустились в среднем на 3 б.п. В результате доходность RUSSIA’47 обновила минимум, составив 3,82%, и это уже на 7 б.п. ниже, чем у выпуска Индонезии INDON’47 (YTM 3,9%) с более высокими кредитными рейтингами, хотя RUSSIA’29 (YTM 3%) все еще предлагает премию к INDON’29 (YTM 2,9%) около 10 б.п. Мы считаем, что сейчас благоприятное время для закрытия позиций в RUSSIA’47 перед заседанием ФРС, поскольку риторика регулятора может оказаться относительно жесткой, что может привести росту доходности UST10. Кроме того, уже завтра в комитете по международным отношениям Сената США будет обсуждаться законопроект о санкциях DASKA, включающий в себя ограничения в отношении нового российского госдолга. Рынок сейчас не учитывает санкционные риски, но нельзя исключать, что по итогам обсуждения возможны некоторые сюрпризы.

Корпоративные выпуски также продолжили дорожать. В корпоративном сегменте вчера также в основном отмечался рост, но он был достаточно скромным. В нефтегазовом секторе выделились лишь длинные бумаги Газпрома и LUKOIL’26 (YTM 3,1%) – плюс 0,1–0,3 п.п. от номинала. Умеренно подорожали бумаги госбанков – на 0,1–0,3 п.п., тогда как выпуски частных банков в основном были стабильны. В металлургическом секторе рост не превышал 0,1 п.п., и только POGLN’22 (YTM 7%) продолжал показывать опережающий рост – еще плюс 0,3 п.п. от номинала. Также отметим рост GTLKOA’25 (YTM 4,3%) на 0,2 п.п. от номинала, в результате спред к GTLKOA’24 (YTM 4,1%) сократился до 20 б.п., хотя с момента размещения выпуск в среднем предлагал достаточно большую премию – около 45 б.п. Сегодня внешний фон слабо позитивный: доходность UST10 еще немного снизилась – до 1,81%, цены на нефть стабильны. Азиатские рынки торгуются разнонаправленно, фьючерсы на американские индексы – в небольшом плюсе.