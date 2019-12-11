"Алроса": говорить о восстановлении рынка алмазов преждевременно
За ноябрь продажи алмазного сырья составили $282.1 млн (+11% кв/кв, +6% г/г), бриллиантов — $5.8 млн. Совокупный объем продаж достиг $287.8 млн (+9% кв/кв, +5% г/г). Компания видит признаки постепенного восстановления баланса в секторе огранки в Индии. Также несколько повысился спрос на конечную продукцию у потребителей в ключевых регионах.
Данные об объеме продаж "Алроса" умеренно позитивные, но мы полагаем, что говорить о восстановлении рынка алмазов преждевременно. Цены продолжают снижаться, а объявленное De Beers сокращение плана производства в 2020 и 2021 на 1 млн карат в год свидетельствует о том, что уменьшение складских запасов и возвращение на прежние ценовые уровни будет длительным процессом. Мы подтверждаем НЕЙТРАЛЬНЫЙ рейтинг по акциям "Алроса".
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