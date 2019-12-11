Умеренные покупки российских евробондов сохраняются вопреки роста доходности базовой кривой: доходность UST’10 выросла на 2 б.п. – до 1,84% годовых, доходность российских 10-летних евробондов опустилась еще на 1 б.п. – до 3,04% годовых при сужении кредитного спрэда до 120 б.п. и снижении CDS 5Y на 3 б.п. – до 62 б.п. Доходность 10-летних евробондов РФ продолжает двигаться к минимумам 2012-2013 гг. на уровне 2,7% годовых; CDS 5Y – к минимумам с 2007 года (40 б.п.).

Напомним, сегодня вечером ожидается достаточно насыщенный поток внешних новостей, способный оказать влияние на рынок. В частности, будут опубликованы итоги заседания ФРС (ждем сохранения ставки), а также пройдет голосование в профильном комитете Сената США относительно перспективы санкционного законопроекта DASKA. Есть риск, что заседание ФРС и голосование по пакету санкций DASKA могут несколько охладить перегретый рынок евробондов РФ.

Котировки ОФЗ во вторник остались без существенных изменений – доходность 5-летних ОФЗ выросла на 1 б.п. – до 6,12% годовых, 10-летних – осталась на отметке 6,45% годовых. Сегодня пройдет погашение выпуска ОФЗ 26210 на 150 млрд. руб. При этом Минфин предложил к размещению новый 8-летний выпуск серии 26232 с погашением 6 октября 2027 года (купон 6%): не исключаем, что частично средства от погашения пойдут в новый выпуск. Исходя из текущего уровня кривой госбумаг, доходность нового выпуска ОФЗ составит около 6,30%6,35% (цена 98,75-98,47). С учетом премии за ликвидность, ожидаем размещения ближе к верхней границе обозначенной доходности. В целом, до конца года (3 аукциона) Минфину в рамках квартальной программы остается разместить бумаг на 83 млрд. руб. Не исключаем, что при наличии спроса министерство пойдет на перевыполнение данного плана в счет программе на следующий год. Сегодня ждем размещения нового 8-летнего выпуска ОФЗ с доходностью около 6,35% годовых.