Никель подешевел до минимума за пять месяцев Цена никеля упала до минимального уровня за пять месяцев на фоне роста запасов металла на складах, отслеживаемых Лондонской биржей металлов (LME). Запасы никеля во вторник выросли на 21% — максимальными темпами с 2007 года — до 83,520 тыс. тонн.

С максимумов сентября цена никеля упала на 30%. Спекулятивные факторы уступили место фундаментальным, рынок начал учитывать текущие реалии. Эффект от объявления Индонезией бана на экспортные поставки никелевой руды с января 2020г. оказался нивелированным из-за опасений слабого спроса и падения цен нержавеющей стали в Китае.

Тем не менее опасения снижения добычи остаются в центре внимания, что при сохранении спроса будет поддерживать цены в 2020г. Район около $14-15 тыс. /т. считаем вполне обоснованным.