Индекс-провайдеры MSCI и FTSE раскрыли детали предстоящего включения в индексы акций Saudi Aramco. FTSE планирует сделать это после закрытия торгов 20 декабря, MSCI называет 17 декабря. По нашим обновленным оценкам, отток из российских акций в связи с размещением Saudi Aramco составит всего 35 млн долл. (ранее, в нашем Обзоре индексов от 6 декабря мы прогнозировали отток в размере 100 млн долл.).

Оба агентства объявили, что не будут учитывать долю розничных инвесторов при расчете доли акций Saudi Aramco в свободном обращении, при этом MSCI уточнила, что такое решение может быть пересмотрено по истечении 180-дневного бонусного периода. MSCI также планирует использовать дробное значение показателя FIF (доля акций, находящихся в свободном обращении и доступных иностранным инвесторам), хотя обычно в случаях, когда доля акций в свободном обращении составляет менее 15%, стандартная методология агентства предусматривает его округление до ближайшего целого числа.

Исходя из имеющейся на данный момент информации, FIF Saudi Aramco в целях расчетов индексов MSCI может составить 0,006, а в случае FTSE доля акций в свободном обращении (Investability Weight в терминологии FTSE) будет равна 0,631%. MSCI может отложить включение до января, если 17 декабря торги акциями Saudi Aramco будут приостановлены из-за превышения 10%-го лимита дневного изменения цены, установленного биржей Tadawul.

Таким образом, вес акций Saudi Aramco в индексах и, соответственно, отток инвестиций с развивающихся рынков будут меньше, чем мы предполагали изначально. Нашу оценку веса компании в индексе MSCI EM мы понизили с 0,58% до 0,18%, а пассивный отток с развивающихся рынков теперь прогнозируем на уровне 640 млн долл. против предыдущего прогноза в 2,3 млрд долл. Соответственно, отток с российского рынка, по нашим расчетам, составит 25 млн долл. Вес Saudi Aramco в индексе FTSE All-World EM, по нашим оценкам, составит 0,21% (против 0,49% ранее), что предполагает отток всего в 190 млн долл. с развивающихся рынков и 10 млн долл. – из России.

Россия: Обзор индексов

Мы опубликовали обзор Index Watch – MSCI Russia 10/40; GMKN or TATN might replace NVTK in top four in February, основные тезисы которого приведены ниже.

После продемонстрированной вчера опережающей динамики обыкновенные акции Норникеля (GMKN RX) вышли на четвертое место по весу в индексе MSCI Russia, вытеснив ГДР Новатэка (NVTK LI) из топ-4. Обыкновенные акции Татнефти (TATN RX), занимающие пятую позицию в индексе, теперь находятся выше NVTK (#6). Разница между весами трех бумаг находится в районе 1%, и поэтому решение индекс-провайдера относительно их позиций в MSCI Russia 10/40, которое будет объявлено 18 февраля, будет зависеть от движения их котировок в ближайшие два месяца.

Результаты очередной ребалансировки индекса MSCI Russia 10/40, основанные на последних показателях на тот момент, будут объявлены после закрытия торгов 18 февраля и вступят в силу после закрытия сессии 28 февраля. В рамках этого процесса MSCI поместит топ-4 в корзину бумаг с весом около 10% каждая, а остальные акции получат вес около 5% и ниже.

По состоянию на 14 ноября, дату отсечения цен и объявления результатов предыдущей ребалансировки MSCI Russia 10/40, в топ-4 индекса (10%-ая корзина) вошли обыкновенные акции Газпрома (GAZP RX), обыкновенные акции Сбербанка (SBER RX), обыкновенные акции Лукойла (LKOH RX) и ГДР Новатэка (NVTK LI).

Февральское решение о позициях в индексе GMKN, TATN и NVTK, разница весов которых в настоящее время очень невелика, будет зависеть от движения их котировок в ближайшие два месяца. Если в этот период ГДР Новатэка по динамике котировок опередят акции Норникеля и Татнефти, то топ-4 останется без изменений. В противном случае акции, которые превзойдут по динамике котировок Новатэк (будь то Норникель или Татнефть), получат вес в индексе MSCI Russia 10/40 около 9% (плюс +4 пп к текущему весу), в то время как вес Новатэка сократится более чем на 4 пп.

У нас нет данных о сколько-нибудь значительных пассивных инвестициях, осуществляемых в соответствии с индексом MSCI Russia 10/40. Индекс используется в качестве бенчмарка инвестирующими в Россию активно-управляемыми европейскими фондами. Соответственно, в случае повышения веса тех или иных акций в индексе их вес в портфелях фондов может оказаться ниже, чем в бенчмарк-индексе, и наоборот.