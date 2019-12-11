Рубль укреплял свои позиции против евро и немного слабел относительно доллара. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4060 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 6,52%, недельная до 6,57%, а месячная до 6,64%. Ставки довольно заметно снижаются перед заседанием ЦБ РФ, что может говорить об уверенности банков в том, что регулятор вновь смягчит денежную политику. На проведённом аукционе ОФЗ доходность также оказалась ниже текущей ставки ЦБ РФ. Финансовое ведомство предложило инвесторам ОФЗ-ПД выпуска 26232 с погашением 6 октября 2027 года в объёме, доступном для размещения в указанном выпуске. Удалось реализовать бумаги на 25,983 млрд рублей по номиналу при спросе 55,994 млрд рублей по номиналу и средневзвешенной доходности 6,36%. Объёмы спроса оказались вполне солидными, хотя на рынке существовали опасения, что перед заседанием ФРС и ЦБ РФ инвесторы воздержатся от активных покупок. Высокий спрос на ОФЗ продолжает поддерживать рубль. Кроме того, поддержку рублю обеспечивают его сильные макроэкономические параметры. В январе-ноябре федеральный бюджет РФ был исполнен с профицитом в объёме 3,025 трлн рублей. К 15:15 мск пара USD/RUB – 63,565 (+0,11%), EUR/RUB – 70,41 (-0,07%).

Европейские индексы демонстрировали смешанную динамику. Впереди у инвесторов много важных событий, которые могут повлиять на рынки. От ФРС не ждут изменения ставки, но будут внимательно изучать риторику. В Великобритании опросы YouGov показали сокращение лидерства консерваторов перед выборами в парламент. Wall Street Journal пишет о том, что, скорее всего, Дональд Трамп не будет повышать тарифы 15 декабря, чтобы дать возможность окончательного согласования торговой сделки первой фазы с КНР. Европейский Stoxx 600 торговался вблизи нулевой линии изменения. Как и в России, лидерство было за сектором базовых материалов, а вот телекоммуникации и розница оказались в минусе. К 15:15 мск DAX – 13111,34 п. (+0,31%), CAC 40 – 5844,92 п. (-0,05%), FTSE 100 – 7204,06 п. (-0,13%).

Нефть торговалась в минусе, реагируя на статистику предыдущего дня. По данным API, на неделе, завершившейся 6 декабря, коммерческие запасы нефти в США выросли на 1,4 млн бар. Запасы бензина выросли на 4,9 млн бар., а дистиллятов на 3,2 млн бар. Согласно опросу S&P Global Platts, на рынке ждали падения запасов нефти на 2,8 млн бар., а также роста запасов бензина на 3,3 млн бар. и дистиллятов на 2,0 млн бар. Минэнерго США снизило прогноз роста американского производства нефти на следующий год. Объём добычи, по новой оценке, составит в среднем 13,2 млн бар. в сутки по сравнению с предыдущей оценкой 13,3 млн бар. в сутки. Оценка в 2019 году осталась на уровне 12,3 млн бар. суточного производства. Стоит также обратить внимание на рост бумаг Saudi Aramco на 10% в первый день торгов. К 15:15 мск Brent – $63,87 (-0,73%), WTI – $58,93 (-0,52%), золото – $1470,6 (+0,17%), медь – $6114,54 (+0,29%), никель – $13500 (+0,71%).

Фьючерсы на основные индексы США торговались в диапазоне +/-0,1%, указывая на неуверенность инвесторов в день решения ФРС. ФРС также опубликует свежие прогнозы, которые позволят понять будущее направление монетарной политики. Кроме того, на среду запланирована статистика по потребительской инфляции. Беспокоит лишь то, что советник Белого дома Питер Наварро и экономический советник Ларри Кадлоу указывали на то, что тарифы всё ещё в игре, поэтому Трамп может принять решение о повышении, если не будет удовлетворён прогрессом на переговорах. Российский рынок игнорирует внешний негатив, так как торговая война существенно не сказалась на российском экспорте.