По итогам финального в этом году заседания ФРС США сохранила процентные ставки без изменений и дала рынкам сигнал, что на текущем уровне они будут оставаться в течение всего 2020 года. Это формирует потенциал для покупки краткосрочных купонных долговых бумаг за счет облегчения условий на денежном рынке.

В качестве реакции доходность по 10-летним облигациям Казначейства США упала ниже 1,8%, а курс доллара ослабился против большинства основных конкурентов.

На пресс-конференции глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что объём покупок облигаций может быть увеличен за счет включения краткосрочных купонных бумаг, если это будет необходимо для устранения дефицита ликвидности на денежном рынке. Федрезерв по-прежнему учитывает глобальные риски и обеспокоен тем, что инфляция находится ниже целевого уровня, но предполагает, что реализованное с июля по октябрь снижение ставок на 0,75% является достаточным для стабилизации экономического роста и сохранения инфляции и безработицы на желаемых уровнях.

Диаграмма распределения собственных прогнозов 17 членов ФРС относительно уместного уровня ставок стала более аккомодационной. По сравнению с сентябрьскими «точками ФРС» (dot plots) все участники голосования согласились с тем, что текущий уровень ставок до конца 2019 г. является уместным. Только 4 представителя Федрезерва предполагают, что в 2020 г. повышение ставок на 25 базисных пунктов может быть необходимым. В предыдущем сентябрьском прогнозе повышение ставок в 2020 г. прогнозировали 9 членов ФРС.

Несмотря на то что медианный «точечный» прогноз членов ФРС предполагает паузу на протяжении всего 2020 г. и повышение ставок в 2021 г. в среднем на 25 б.п. относительно текущего значения, на наш взгляд, снижение ставок в следующем году остается возможным шагом Центробанка США. Комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) голосовал, не зная результатов стартующих сегодня британских всеобщих выборов, от которых зависит судьба затянувшегося «бракоразводного процесса» между Великобританией и Евросоюзом. Также ФРС будет вынуждена снизить ставки, если торговые переговоры США и Китая в итоге окажутся провальными и соглашение не будет заключено. Если американская экономика будет терять импульс в год президентских выборов, ФРС также, скорее всего, придется совершить аккомодационный шаг.

По итогам заседания ФРС индекс S&P 500 сохраняет потенциал обновления достигнутых 27 ноября абсолютных максимумов, ну а индекс МосБиржи на волне сохранения общего аппетита к риску выглядит способным успешно атаковать психологический уровень 3000 пунктов.



