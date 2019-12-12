Последний месяц акции движутся разнонаправленно, но все же формируют пологую волну падения от 0,545 руб., так как фиксируются падающие минимумы и максимумы. На торгах 11-12 декабря акции попытались продолжить отскок от 0,52 руб., но возле отметки 0,53 руб. продавцы активизировались.

Упомянутая волна падения противостоит более глобальной волне роста от 9-месячного минимума 0,495 руб. На данный момент техническая картина смешанная. Трендовый индикатор ADX подал сигнал на покупку, но согласно MACD сохраняется потенциал снижения по сигналу на продажу. Что касается осцилляторов, то они расположены в нейтральных зонах вблизи 50%.

После потенциального пробоя вниз 0,52 руб. открывается путь к следующей поддержке в районе 0,507 руб. В случае пробоя вверх 0,532 руб. ближайшим сопротивлением может стать 0,543 руб. Наблюдаем за развитием событий.

Долгосрочные ожидания осторожно негативные. Фаза падения с начала 2017 г. актуальна, но с начала текущего года тренд отсутствует. В течение месяца бумаги пытаются удержать восходящую коррекцию от 0,495 руб. В случае пробоя сопротивления 0,56 руб. картина поменяется на нейтральную.

Осцилляторы расположены возле 50%, свидетельствуя об отсутствии среднесрочной инициативы. С технической точки зрения, негативный сценарий несколько более вероятен. На длинной дистанции стоит также учитывать новостные и фундаментальные факторы. Согласно консенсус-прогнозу 6 инвестдомов (данные Reuters) целевая цена находится в районе 0,71 руб.

Уровни поддержки: 0,525 / 0,52 / 0,507 / 0,495

Уровни сопротивления: 0,532 / 0,543 / 0,56



