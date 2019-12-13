Накануне решения Банка России по ключевой ставке инвесторы активизировались на рынке ОФЗ после недельной консолидации котировок – доходность 5-летних ОФЗ снизилась на 8 б.п. – до 6,12% годовых, 10- летних – на 4 б.п. – до 6,42% годовых.

Учитывая традиционно консервативный подход к денежно-кредитной политике ЦБ РФ ждем сегодня снижения ставки на 25 б.п. Еще на 25 б.п. при данном сценарии ставка будет снижена в 1 квартале 2020 года и составит 6% годовых, что соответствует нижней границе нейтрального диапазона ставки (6%-7%). Вместе с тем, на текущий момент, как внутренние, так и внешние факторы позволяют регулятору снова снизить ставку на 50 б.п. – до 6%, не ожидая следующего заседания.

Ко внутренним факторам в первую очередь можно отнести динамику инфляции. Которая по итогам года снова может оказаться ниже прогноза ЦБ – порядка 3% (3,2%-3,7% — прогноз ЦБ); по итогам 2020 года инфляция, скорее всего, так и не вернется к таргету регулятора (4,0%), составив 3,4%. Влияние активных трат в 2020 году ФНБ и по Нацпроектам, на наш взгляд, окажет ограниченный эффект на инфляцию на фоне сдержанных темпов роста экономики (прогноз на 2020 г. по ВВП – 1,9%), а согласованность действий ЦБ и Минфина по конвертации валюты способна в существенной степени нивелировать данный эффект на инфляцию за счет стабильного рубля (благодаря сокращению покупок валюты Минфином в декабре рубль демонстрирует укрепление, несмотря на сезонный фактор).

Внешние факторы также выглядят благоприятно – ЕЦБ сохраняет мягкую политику; ФРС, несмотря на сохранение ставки, прогнозы по ужесточению политики отнесла на 2021 год при сохранении программы выкупа векселей (баланс ФРС вернулся к росту). Центробанки ЕМ также продолжают цикл снижения ставок (Мексика, Бразилия, Турция и пр.). При этом благодаря продлению сделки ОПЕК цены на нефть остаются комфортными, а США близка к подписанию торгового соглашения с КНР, что сохраняет спрос на активы ЕМ и рубль, в частности.

Вместе с тем, не ждем существенной реакции рынка ОФЗ на снижение ставки ЦБ на 25 б.п. – текущий уровень кривой уже отражает данный уровень. При шаге в 50 б.п. доходность 10-летки имеет потенциал снижения порядка 10 б.п.

При этом для продолжения полноценного ралли на рынке госбумаг необходимы намеки ЦБ на пересмотр нейтрального диапазона ставки, который при отсутствии явного негатива на глобальных рынках в 2020 году вполне может иметь место во 2-3 квартале следующего года.