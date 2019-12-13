На протяжении всего этого года в центре внимания инвесторов находились риски, связанные с торговым противостоянием Китая и США, его негативными последствиями для мировой экономики и международной торговли, а также с Брекзитом, рекордным уровнем долга в процентном отношении к мировому ВВП и чрезмерной долговой нагрузкой корпоративного сектора, особенно в Китае и США.

Год назад, в декабре 2018 г., Федрезерв в очередной раз повысил ставку по федеральным фондам, параллельно продолжив программу количественного ужесточения. Однако резкое повышение доходности 10-летних казначейских облигаций США (до 3,25%) и спровоцированная ей 16%-я коррекция индекса S&P 500 вынудили ФРС отказаться от дальнейшего повышения ставок и перейти к смягчению политики. После этого инфляционные ожидания быстро пошли вниз, а вместе с ними начала падать и доходность 10-летних UST. Это привело к инверсии кривой, вызвав рост опасений по поводу наступления рецессии в американской экономике.

Сейчас все эти опасения, похоже, отошли на второй план. Индекс S&P 500 за этот год вырос примерно на 25%. Вчера и он, и глобальный индекс MSCI World обновили исторические максимумы. Президент США Дональд Трамп написал вчера в Твиттере, что момент заключения «большой сделки» с Китаем близок, после чего в СМИ появились сообщения о том, что речь может идти о 50%-м снижении действующих пошлин на китайские товары и об отказе от новых ввозных пошлин, затрагивающих китайский импорт на сумму 160 млрд долл., которые США планировали ввести в это воскресенье. Ранее на этой неделе было объявлено о достижении другой важной договоренности в торговой сфере, касающейся соглашения между США, Канадой и Мексикой (USMCA, которое должно прийти на смену соглашению NAFTA). USMCA, вероятно, станет моделью для будущих торговых соглашений.

В принципе, это хорошая новость с точки зрения перспектив мировой экономики, однако инвесторы знают, насколько непоследовательными могут быть заявления президента США. Следует отметить, что рассчитываемые агентством Bloomberg индекс промышленных металлов и более широкий индекс сырьевых товаров уверенно повышаются с начала декабря. Между тем курс USDCNY сегодня утром упал с 7,04 до 6,96. Укрепление китайского юаня – фактор поддержки спроса на рисковые активы, включая акции. В более долгосрочной перспективе китайская экономика все равно будет замедляться по мере снижения долговой нагрузки и сокращения кредитного стимулирования.

Как отмечает Брэд Сетсер, один из главных фактов о состоянии мировой экономики в 2019 г. заключается в том, что положительный баланс внешней торговли Китая промышленными товарами увеличился менее чем на один процентный пункт национального ВВП. Это связано с падением импорта, которое может быть обусловлено разворотом китайского производства в сторону внутреннего спроса и интернализацией цепочек поставок. Многие экономические обозреватели в начале этого года прогнозировали, что счет текущих операций Китая станет из профицитного дефицитным, однако в реальности положительное сальдо по итогам года вполне может превысить 200 млрд долл. Экспорт китайских товаров в США в 2019 г. сократится приблизительно на 75 млрд долл.

Между тем в Великобритании, после продолжительного периода политической неопределенности и парламентского кризиса, Консервативная партия на прошедших вчера выборах получила рабочее большинство мест в парламенте. Преодоление политической неопределенности позволит завершить Брекзит, открыв новые возможности для торговли и экономического роста в глобальном масштабе, а потенциальное изменение налогообложения и увеличение госрасходов должно способствовать ускорению роста национальной экономики.

Индекс FTSE 100 позитивно отреагировал на итоги выборов, однако для того чтобы войти в новый торговый диапазон, ему необходимо подняться выше 200-дневной скользящей средней на уровне 7 320 пунктов. Курс GBPUSD повысился до 1,35 – отметки, соответствующей 50%-му коррекционному уровню Фибоначчи для диапазона фунта за период с 2015 г. Обменный курс фунта стерлингов к корзине валют основных стран – торговых партнеров Великобритании начинает выходить за верхнюю границу торгового диапазона, в котором он находился с июня 2016 г., когда состоялся референдум по Брекзиту. Сегодня утром доходность 10-летних гособлигаций Великобритании выросла до 0,89%, что отражает опасения по поводу вероятного увеличения дефицита бюджета Великобритании.

Между тем решительная победа Шотландской национальной партии (SNP) на выборах в Шотландии позволяет ей выдвинуть требования о проведении второго референдума о независимости. Стоит напомнить, что дефицит бюджета Шотландии составляет 7% ВВП. Поскольку «независимая» Шотландия останется в составе ЕС, решения, касающиеся ее монетарной и фискальной политики, будут зависеть от Евросоюза, который наверняка потребует повысить налоги и сократить расходы, как это произошло с Грецией и Италией.

Федрезерв только что объявил о том, что до конца года направит на рынок репо рекордный объем ликвидности – порядка 500 млрд долл. Во вчерашнем макроэкономическом обзоре мы отмечали, что некоторые эксперты опасаются повторного дефицита долларового фондирования на рынке репо. Предпринимаемые Федрезервом шаги наверняка позволят сгладить соответствующий негативный эффект, однако баланс ФРС в этом случае может превысить прежний пик на уровне 4,5 трлн долл. Кроме того, вчера ФРБ Нью-Йорка объявил о новых назначениях, которые, на наш взгляд, должны позитивно повлиять на настроения инвесторов.

Между тем, согласно данным, опубликованным на этой неделе ФРС, размер долга американских компаний впервые с 1991 г. превысил долг населения США. Риск, связанный с рекордно высоким долгом корпоративного сектора США в процентном отношении к ВВП, признают как Федрезерв, так и МВФ. Кризис на рынке кредитования компаний с высокой долговой нагрузкой может, в частности, привести к сокращению выпуска облигаций, что, в свою очередь, приведет к сокращению объема обратного выкупа акций, которое окажет давление на фондовый рынок США. В 2020 г. сложная ситуация на рынках корпоративного долга, скорее всего, останется в центре внимания инвесторов.

Также следует отметить, что увеличение размера долга федерального правительства США и триллионный дефицит бюджета ограничивают возможность для фискального стимулирования экономики. Федрезерв уже начал монетизировать долг, выпускаемый Минфином США. По некоторым данным, республиканцы и демократы согласовали принятие в ближайшем будущем новой резолюции о временном финансировании федерального правительства США, чтобы избежать приостановки его работы (срок действия нынешней резолюции истекает 20 декабря).

Риски, с которыми финансовые рынки столкнулись в 2019 г., ослабевают. Поддержку рынкам акций оказывает вливание ликвидности, предпринимаемое ФРС. Правда, в связи с этим возникает другая угроза – образования и раздувания на рынке акций пузыря, возникающего как следствие такого закачивания ликвидности. В следующем году, конечно же, появятся новые риски и новые факторы неопределенности, не в последнюю очередь связанные с ноябрьскими президентскими выборами в США. И ФРС, и ЕЦБ заняты пересмотром принципов монетарной политики, в то время как их балансы продолжают расти. Сейчас в качестве альтернативной меры стимулирования экономического роста часто рассматривается увеличение бюджетных расходов, однако, как показывает опыт США и Китая, высокий уровень долга может нивелировать его позитивный эффект для реальной экономики.