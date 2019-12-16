Несмотря на то что мы ожидали, что ЦБ РФ, как и ФРС, возьмет паузу на сегодняшнем заседании по ставке, регулятор понизил ставку еще на 25 б. п. до уровня 6,25%. Мы считаем, что расхождение между прогнозом и текущей инфляцией играло главную роль в принятии предыдущих и текущего решения о снижении ставки – хотя еще в 1К19 ЦБ ожидал, что инфляция в этом году достигнет 5,0-5,5% г/г, позже регулятор несколько раз понизил прогноз по инфляции; в октябре он определил прогнозный диапазон по инфляции на уровне 3,2-3,7%, но сегодня понизил его еще раз до 2,9%-3,2%. В то же время прогноз по инфляции на 2020 г. не изменился с октября и составляет 3,5-4,0%.

Главный вывод из действий ЦБ заключается в том, что динамика текущей инфляции является гораздо лучшим ориентиром для прогнозирования действий ЦБ, чем нам казалось изначально. Поэтому хотя многие факторы говорят против дополнительного снижения ставки, сохраняющееся замедление текущей инфляции может заставить ЦБ продолжить двигать ставку вниз. Поскольку мы ожидаем, что годовая инфляция замедлится до 2,5-2,6% г/г в 1К20, мы не исключаем еще двух понижений ставки (на 25 б. п. каждое) к апрелю 2020 г. до 5,75%.

В то же время подобный подход может вызвать необходимость более быстрой коррекции монетарной политики в момент, когда инфляция начнет возвращаться к уровню 4,0% г/г. Мы также опасаемся возможного ужесточения риторики в глобальной монетарной политике в 2020 г., что может усилить давление на ЦБ.