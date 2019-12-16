Последние недели отмечены умеренным ростом нефтяных котировок (цены на нефть марки Brent достигли отметки в 65 долл/барр). При сегодняшних ценах на нефть и текущем уровне ключевых макропоказателей равновесный курс пары доллар/рубль, согласно нашей модели, расположен вблизи 64,5065 руб/долл., соответственно, рубль на текущих уровнях, с нашей точки зрения, несколько переоценен.

Данная переоцененность рубля в первую очередь обусловлена общим позитивным восприятием глобальными инвесторами рисков emerging markets, и в краткосрочной перспективе этот фактор может продолжать оказывать определяющую роль.

При этом на более длительном временном горизонте на первый план выходят фундаментальные факторы, соответственно, потенциал дальнейшего укрепления рубля в среднесрочной перспективе считаем ограниченным.

В базовом сценарии на горизонте ближайших дней в паре доллар/рубль ориентируемся на диапазон 62,50-63 руб/долл. Отмечаем фундаментальную переоцененность рубля, но пока конъюнктурные факторы продолжают играть в пользу укрепления российской валюты.