ФРС в будущем может снизить ставку
В последнее время часто возникает вопрос – почему начал укрепляться курс единой европейской валюты против доллара. Вроде бы ФРС США, если верить прогнозам руководства, в следующем году не собирается снижать ставку рефинансирования, а ЕЦБ продолжит проводить стимулирующую монетарную политику. Разница в ставках и доходностью американских и европейских активов, по мировым меркам, значительная. Сейчас 10 летние Казначейские облигации США торгуются с доходностью 1.84%, а немецкие государственные бонды идут по минус 0.3%. По идее, евро в этой ситуации должен быть валютой фондирования и снижаться к американскому доллару, особенно, когда риски на мировых рынках минимальные. Как раз сейчас риски в мировой системе снизились.
Однако курс евро к доллару монотонно укрепляется. Даже после выхода плохих данных по активности в промышленности, индексы PMI упали в Германии и Франции, курс евро после непродолжительного снижения снова начал расти.
Думаю, что проблема в том, что в устойчивость ставки в США мало кто верит. Прогнозы руководства ФРС сегодня такие, а завтра под воздействием различных факторов могут измениться. ФРС США есть поле для движения ставки вниз, а вот Европейскому ЦБ это сделать сложнее, учитывая и позицию немецкой части ЕЦБ, и новые подходы Кристин Лагард. Поэтому сейчас на валютном рынке постепенно начинает доминировать новая идея: рано или поздно, скорее рано, ФРС США изменит свое мнение и снизит ставку.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20191216/830694387.html