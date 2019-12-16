В последнее время часто возникает вопрос – почему начал укрепляться курс единой европейской валюты против доллара. Вроде бы ФРС США, если верить прогнозам руководства, в следующем году не собирается снижать ставку рефинансирования, а ЕЦБ продолжит проводить стимулирующую монетарную политику. Разница в ставках и доходностью американских и европейских активов, по мировым меркам, значительная. Сейчас 10 летние Казначейские облигации США торгуются с доходностью 1.84%, а немецкие государственные бонды идут по минус 0.3%. По идее, евро в этой ситуации должен быть валютой фондирования и снижаться к американскому доллару, особенно, когда риски на мировых рынках минимальные. Как раз сейчас риски в мировой системе снизились.

Однако курс евро к доллару монотонно укрепляется. Даже после выхода плохих данных по активности в промышленности, индексы PMI упали в Германии и Франции, курс евро после непродолжительного снижения снова начал расти.

Думаю, что проблема в том, что в устойчивость ставки в США мало кто верит. Прогнозы руководства ФРС сегодня такие, а завтра под воздействием различных факторов могут измениться. ФРС США есть поле для движения ставки вниз, а вот Европейскому ЦБ это сделать сложнее, учитывая и позицию немецкой части ЕЦБ, и новые подходы Кристин Лагард. Поэтому сейчас на валютном рынке постепенно начинает доминировать новая идея: рано или поздно, скорее рано, ФРС США изменит свое мнение и снизит ставку.