Долговые бумаги. Прогноз на 2020 год - дым над водой
После головокружительного ралли на рынке облигаций инвесторы в долговые бумаги развивающихся рынков с полным правом могут отпраздновать завершение очень удачного года. Однако главный вопрос заключается в том, что мы увидим, когда вернемся после праздников.
С одной стороны, в условиях устойчиво низких процентных ставок в начале 2020 года, вероятно, продолжится сужение спредов в высокодоходном сегменте. С другой стороны, с учетом того, что Федрезерв, по-видимому, намерен сделать паузу и не менять ставки некоторое время, многие инвесторы, ориентировавшиеся на дюрацию, могут занять более защитные позиции, чтобы снизить процентный риск и риски непредвиденных событий. Это значит, что в 2020 году вряд ли стоит ждать повторения впечатляющей динамики, которую мы видели в 2019-м.
В целом, нет сомнений в том, что из-за высокой базы текущего года ситуация на долговом рынке в 2020 году будет непростой, однако резкого спада мы не ожидаем.
— В корпоративном сегменте многие инвесторы, вероятно, будут стремиться сократить риски, связанные с потенциальными непредвиденными событиями.
— В целом, при прочих равных, мы считаем, что вероятность усиления внешних политических рисков для российских активов в 2020 году будет ниже, чем в начале 2019 года, в связи с предстоящими президентскими выборами в США.
— Низкие ставки существенно ослабляют риски, связанные с рефинансированием, но при этом повышаются риски сделок по слиянию и поглощению (M&A) с привлечением заемных средств. В связи с этим мы полагаем, что риски корпоративного управления и смены контроля будут выше, чем в 2019 году.
— В условиях низких ставок поддержку получат инструменты, номинированные в локальных валютах.
— Рынок, вероятно, будет проявлять интерес к новым размещениям квазисуверенных и крупных банков из стран с низкими рейтингами.
— Корпоративные эмитенты, скорее всего, снова воспользуются благоприятной технической ситуацией.
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