Лед тронулся: монетарная политика в Европе будет меняться
Сегодня произошло одно событие, которое, наверняка, окажет в ближайшем будущем влияние на формирование монетарной политики в Европе.
В свое время, после кризиса 2008 года, Шведский центральный банк начал повышать ставку рефинансирования. Это вызвало негативную реакцию экономической общественности. Пол Кругман, нобелевский лауреат, даже назвал политику Шведского центрального банка «садомонетаризмом».
После этого ЦБ Швеции непрерывно снижал ставку, доведя ее к 2016 году до минус 50 базисных пунктов. Такая ставка в Швеции держалась три года.
И вот, в этом году ситуация стала меняться, началось ужесточение монетарной политики. Сегодня Шведский ЦБ довел ставку по операциям репо до нулевого уровня. Формально, они это мотивировали тем, что инфляция держится вблизи целей ЦБ в 2% (замечу, что в 2018 году CPI был 2%, а в этом 1.8%). Однако, известно, что серьезную обеспокоенность отрицательными ставками высказывали бизнес и инвестиционное сообщество.
Судя по всему, лед тронулся, монетарные власти начали уходить из отрицательной зоны, которая пагубна для банков, пенсионных фондов, всего инвестиционного процесса. Кто будет следующим? Следим внимательно за Кристин Лагард и ЕЦБ.
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