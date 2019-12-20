Ускорение произошло за счет динамики цен на продовольственные товары и услуги. ЦБ оценивает сезонно сглаженный рост цен в ноябре на уровне 0,19% за месяц, в октябре же оценка составляла 0,16%. При этом сезонно сглаженный рост цен в секторе услуг ускорился до 0,38%, так что в аннуализированном выражении он превысил долгосрочный ориентир в 4%. Отдельно было отмечено, что укрепление рубля, наблюдаемое с начала года, оказывает сдерживающее влияние на рост цен, особенно в сегменте непродовольственных товаров. Как раз в этом сегменте сезонно сглаженный рост цен пока не показывает ускорения. Все это, с точки зрения ЦБ, является предвестником разворота тренда в инфляции, и даже несмотря на то что в начале 2020 г. годовая инфляция может снизиться ниже 2,5%, во второй половине года должен произойти разворот, и цены постепенно станут приближаться к долгосрочному ориентиру в 4%.

Казначейство продолжает сокращать объем предоставляемого банкам фондирования. С начала недели задолженность банков по репо под залог ОФЗ и объем депозитов Казначейства, размещенных на счетах в банках, суммарно сократились более чем на 500 млрд руб. Одновременно ведомство продолжает снижать лимиты на аукционах. Так, сегодня лимит на трехдневное репо под залог ОФЗ составит всего лишь 50 млрд руб. Правда, в этот раз Казначейство выставило относительно щедрый лимит на депозитном аукционе (170 млрд руб.), но срок размещения средств – 10 дней, то есть средства должны быть возвращены до конца года. Похоже, Казначейство стремится максимально сократить объем депозитов с датой возврата в следующем году, рассчитывая, что значительный объем средств, временно размещенных на счетах в банках, потребуется для финансирования расходов до конца года. На следующей неделе наступает срок возврата депозитов Казначейства в размере 445 млрд руб.