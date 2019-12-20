В пятницу рублю удается укрепиться до новых максимумов 2019 года вблизи 62 за доллар. По нашим оценкам, в завершении недели рублевая валюта могла получить дополнительную геополитическую поддержку.

Наиболее масштабным фактором в пользу укрепления рублевой валюты остается общерыночный оптимизм – отсутствие нового витка торгового противостояния США и Китая ввело участников рынков в состояние эйфории в конце года. В том числе позитивный рыночный фон, помимо продления сделки ОПЕК+ и удачного размещения Saudi Aramco, способствует росту нефтяных котировок выше уровней 66$, что также транслируется в рублевую поддержку.

Тем не менее в сложившихся условиях мы хотим в очередной раз обратить внимание на геополитическую плоскость – в конце года в отношении рубля не реализовались и санкционные угрозы.

На этой недели мы видели, что в ходе сенатских слушаний (Комитета по иностранным делам) был принят законопроект «адских» санкций (DASKA), включающий наиболее жесткие ограничения для российских банков, ОФЗ и проектов нефтяной отрасли. В то же время реакция российских рынков и рубля в частности на данные новости была полностью нейтральной.

На наш взгляд, для такой «санкционной инертности» в перспективе ближайших месяцев у рубля есть следующие весомые предпосылки. Во-первых, для того, чтобы санкции из санкционных законопроектов были реализованы, данные законопроекты должны пройти через весь Конгресс и получить подпись президента. С учетом текущего уровня жесткости политической борьбы в США мы полагаем, что процесс перехода таких законопроектов в формат законов может быть растянут во времени, а их итоговая форма заметно видоизменена.

Также мы считаем, что основной текущей сдержанности российского рынка в реакции на санкционное «законотворчество» в США определяется наличием прогресса разрешении некоторых «острых» вопросов с Украиной. Ранее мы видели, что в ходе встречи «нормандской четверки» Киев и Москва продемонстрировали сохранение потенциала для дальнейшего сближения. А уже в четверг и в пятницу в новостном фоне мы наблюдаем за позитивом в решении газового вопроса с Украиной. По нашим оценкам, знаковым моментом в этой плоскости является, хотя еще и не гарантированное, но признание в российском истеблишменте возможностей по выплате $3млрд «Газпромом» в пользу украинского «Нафтогаза».

На наш взгляд, выплата данного долга может стать значительной предпосылкой для дальнейшего улучшения российско-украинских отношений. По нашим оценкам, потенциал для сближения позиций Москвы и Киева оказывает понижательное воздействие на вероятность реализации рисков усиления западного санкционного давления на РФ в ближайшей перспективе. На наш взгляд, умеренно-позитивной новостной фон по российско-украинским отношениям мог стать одним из основных факторов пятничного укрепления рубля к отметкам, близким к 62 рублей за доллар.

Заметим, что в данном случае речь идет о санкционной сдержанности в отношении РФ в краткосрочной перспективе, на более длительном временном горизонте актуальность санкционных рестрикций в отношении Москвы сохраняется.

Что касается краткосрочной перспективы ближайших дней, то рубль может предпринять попытку для дальнейшего укрепления – валюта получит традиционную поддержку в рамках подготовки к налоговому периоду. В то же время потенциал для еще более заметного укрепления рублевого курса, на наш взгляд, остается ограничен сезонностью завершения года, когда спрос на иностранную валюту находится на повышенном уровне. В этих условиях ожидаем движения курса российской валюты в диапазоне 61,5-62,8 рублей за доллар.