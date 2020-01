Лучший актив года — рынок акций, доходность которого в среднем превысила 40%, худший – фьючерсы на волатильность (-51%) и на природный газ (-26%), которые торгуются на NYMEX.

Лучшие фондовые рынки в долларах США в страновом выражении – Греция (+41,4%), Россия (+40%), Тайвань (+37%) и США (+32%). Среди прочих страновых индексов хорошо проявили себя Швейцария (+29%) и Китай (+26%). В целом глобальные индексы выросли более чем на 29%, в результате чего глобальная капитализация достигла $51 трлн, из них $30 трлн – капитализация рынка США.

Лучший сектор фондового рынка – IT, в частности S&P 500 IT (+48%) (капитализация которого выросла до $6,5 трлн) и китайский IT (+45%). За ними следуют российский нефтегазовый сектор (+40%) и производители ПО (+37%).

Лучшие сырьевые активы года — железная руда (+28%), нефть (+20%), золото (+19%) и зерно (+10%).

На рынке облигаций в лидеры роста вышли облигации развивающихся стран, их доходность в среднем составила 15%. В страновом разрезе в лидерах суверенные облигации Коста-Рики (BB-) (+31%), Украины (+30%), Сенегала (+22%), Омана (+18%), Боливии и Газпром 2047 (+17%). Российские суверенные бумаги выросли на уровне с Газпромом 2047, чуть хуже Узбекистан (+15%). В число аутсайдеров вошли Аргентина (-35%) и Таджикистан (-6%).

На валютном рынке в лидеры роста вышли рубль против доллара (>12%), тайский бат (+9%), мексиканское песо (+4,3%) и британский фунт (+4%). Евро потерял порядка 2%. В число аутсайдеров вошли аргентинское песо (-37%) и турецкая лира (-12%).

На российском фондовом рынке в лидеры роста вышли МРСК Сибирь (+200%), Петропавловск (+95%), АФК Система (+89%), Сургутнефтегаз ао (+88%), Трансконтейнер (+87%), МОЭСК (+80%), ОГК-2 (+78%), Россетти (+76%) и Газпром (+65%). В числе аутсайдеров оказались Соллерс (-35%) и Globaltruck (-31%).

Среди акций, которые торгуются на американском рынке, больше всех выросли AMD (+167%), LAM Research (+122%), Apple (+105%), Skyworks и Applied Materials (+93%). В основном рос IT-сектор, хуже всех – отдельные коммунальные провайдеры, такие как PG&E (-55%), нефтегазовая EQT (-45%), а также Abiomed, Macy, TripAdvisor (-40%). В основном в минусе оказались компании нефтегазовой отрасли, промышленности и провайдеры второстепенных товаров и услуг.