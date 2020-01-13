В начале нового года мы пытаемся ответить на один вопрос: можно ли дать рекомендацию Покупать по акциям российских электроэнергетических компаний в 2020 г.? Общий анализ показателей эмитентов и настроений рынка дает простой ответ – да. На российском рынке акций компании сектора отличаются относительно высокой прибыльностью, хорошими темпами роста, низкой долговой нагрузкой, значительными свободными денежными потоками, недооцененностью и щедрыми дивидендами. Помимо этого, с точки зрения мотивации руководство электроэнергетических компаний уже работает или вскоре будет работать на основе понятных и прозрачных рыночных механизмов. Таким образом, исходя из теории эффективности рынка, акции сектора располагают потенциалом роста до своей фундаментально обоснованной стоимости.

Обоснование инвестиционной привлекательности. Как мы полагаем, 2020 будет хорошим годом для российских электроэнергетических компаний, а риски для них будут связаны по большей части с внешними факторами, такими как волатильность обменных курсов или ослабление спроса на электроэнергию.

Исходя из показателей самих компаний, на наш взгляд, они обладают высокой фундаментальной привлекательностью, которая обусловлена пятью основными факторами.

1) Устойчивый рост. В 2020 г. общая прибыль анализируемых нами электроэнергетических компаний может увеличиться на 16% г/г, в то время как рост прибыли на рынке в целом, как ожидается, остановится.

2) Отсутствие необходимости выбирать между сокращением долговой нагрузки, капиталовложениями и дивидендами. Значение коэффициента чистый долг / EBITDA у компаний сектора составляет в среднем 0,05x (против 0,3x для всего российского рынка акций), план капиталовложений предварительно сформирован на период до 2025 г., при этом доходность свободного денежного потока равна в среднем 16%. Из этой величины только 7% в настоящее время выплачиваются в виде дивидендов – то есть компании, несмотря на низкую долговую нагрузку, продолжают аккумулировать денежные средства, что оставляет значительный потенциал для наращивания выплат акционерам в будущем.

3) Щедрые дивидендные выплаты или недооцененность. Щедростью отличается Юнипро, которая должна выплатить в виде дивидендов 97% свободного денежного потока в 2020 г., но по коэффициенту P/E оценена на уровне 4,8x. ТГК-1 может выплатить акционерами лишь 41% свободного денежного потока, зато с учетом текущих котировок оценена в 1,6x. В любом случае компании оценены на уровне ниже среднего для российского рынка и намерены наращивать дивидендные выплаты.

4) Расширение программ стимулирования для руководства. Как мы ожидаем, опционные и другие стимулирующие программы начнут действовать в Интер РАО, Россетях, ФСК и МРСК в 2020 г., а члены совета директоров ОГК-2 уже получают акции компании в качестве оплаты труда – эти меры мотивируют руководство повышать стандарты корпоративного управления.

5) Прогнозируемость. 71% (83%) выручки генерирующих (электросетевых) компаний определен на несколько лет вперед, планы капиталовложений предварительно сформированы до 2025 г. и даже цены на электроэнергию (которые сильно колебались в течение 2019 г.) по-прежнему в значительной мере коррелируют с затратами на топливо. Высокая прогнозируемость и низкая волатильность заслуживают повышенной рыночной оценки (по меньшей мере, согласно теории инвестиционного анализа). Между тем российские компании сырьевого сектора в настоящий момент оценены на 131% дороже по коэффициенту EV/EBITDA.

С учетом указанных факторов, как мы полагаем, в 2020 г. можно сделать ставку на рост котировок акций электроэнергетических компаний.