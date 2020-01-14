Сегодня в Китае вышли очень интересные данные по торговому балансу за декабрь. Удивил резкий рост импорта, в годовом пересчете в долларах США он вырос на 16.3%, в ноябре было всего 0.5%. Следует учитывать, что рост импорта происходит на фоне замедления китайской экономики, которая по итогам 2019 года, в лучшем случае, прибавит 6%. Что же так активно покупают китайцы? Ответ простой – это сырье: нефть, газ и медь. Импорт именно этих товаров в декабре был на рекордном уровне. Теперь ежедневно Китай импортирует 10.16 млн барр. нефти, что больше, чем было в США на пике в 2005 году. Проведение Китаем политики «газ вместо угля» привело к рекордному импорту газа, однако темпы роста импорта стали падать и находятся на минимуме за 4 года. Снижение запасов меди и постоянный спрос на металл привели к тому, что в декабре был установлен новый рекорд по импорту медного концентрата, теперь он составляет почти 23 млн тонн. Активно китайцы покупали на мировом рынке железную руду, продовольствие, в частности свинину.

Таким образом, можно сказать, что снижение темпов роста экономики не ограничивает потребности Китая в сырье, так как большому китайскому населению ежедневно нужна еда и тепло. Именно этот фактор будет определять основные тенденции на сырьевом рынке.