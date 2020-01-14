Отсутствие улучшения качества кредитов не мешает высвобождению резервов

По данным обзора банковского сектора ЦБ, в ноябре российские банки показали балансовую прибыль в размере 174,6 млрд руб. (против 195,3 млрд руб. в октябре), что стало следствием высвобождения средств из резервов (они сократились на 146 млрд руб. с учетом корректировок МСФО 9 и на 124 млрд руб. без них). Если бы не было такого высвобождения средств из резервов, то в ноябре прибыль банковского сектора составила бы всего 28,6 млрд руб. Стоит отметить, что сокращение просроченной задолженности нефинансовым организациям оказалось (43,5 млрд руб.) не таким большим, как сокращение резервов. Кроме того, в октябре произошло увеличение объема ссуд с признаками обесценения (сомнительных, проблемных и безнадежных) на 153,1 млрд руб. (до 10,72 трлн руб.), что не свидетельствует об улучшении кредитного качества ссуд.

Прибыль не транслируется в прирост собственных средств (+0,4 трлн руб.)

Прирост собственных средств банков в октябре (данные за ноябрь еще не опубликованы) составил 50,3 млрд руб. (почти на такую же величину вырос базовый капитал), что выглядит низким значением в сравнении с полученной в октябре прибылью (195,3 млрд руб.). Такое сопоставление позволяет оценить влияние различного рода корректировок (прежде всего, связанных с формированием резервов из-за сближения РСБУ к МСФО 9) на нераспределенную балансовую прибыль (которая не используется для регуляторных целей). По нашим оценкам, реальная нераспределенная прибыль сектора (которая учитывается для регуляторных целей) за 10М 2019 г. составила всего ~0,4 трлн руб. (это близко к величине, на которую произошло увеличение собственных средств). Показатель достаточности собственных средств (H1.0) снизился на 0,2 п.п. до 12,3% (при минимальном уровне 8% без учета различного рода надбавок для системно значимых кредитных организаций). Размер ссуд с признаками обесценения, не покрытых резервами, составляет 4,9 трлн руб. и превышает запас базового капитала над минимально допустимым уровнем на 1,3 трлн руб. (этот дефицит приходится главным образом на 23 банка с активами 7,7 трлн руб., в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банкротства).

Отток средств с валютных счетов не привел к заметному сокращению запаса валютной ликвидности (до 16,5 млрд долл.)

В валютной части баланса в ноябре со счетов юрлиц (без учета Минфина) ушло 2,9 млрд долл., при этом со счетов физлиц ушло 0,8 млрд долл. Стоит отметить, что произошедший отток средств не является типичным для ноября: так, в 2018 г. был приток 2,1 млрд долл. Возможно, нулевая и даже отрицательная доходность по валютным депозитам в условиях низкой волатильности курса рубля способствует перетоку средств (прежде всего, в рублевые инструменты). Поскольку заметная часть оттока средств произошла с расчетных счетов, запас валютной ликвидности сектора сократился (пришлось продать евробонды и вывести средства со счетов в банках-нерезидентах) всего на 0,6 млрд долл. до 16,5 млрд долл. и остается на весьма высоком для конца года уровне (для сравнения — в ноябре 2018 г. было 4,8 млрд долл.). В секторе сохраняется значительный валютный дисбаланс: объем валютных средств на счетах клиентов составляет 239 млрд долл. и заметно превышает объем кредитного портфеля (132,2 млрд долл.) в сумме с валютными ценными бумагами (43,1 млрд долл.), который обуславливает высокое предложение валюты от банков на рынке валютного свопа (это удерживает базисные спреды OIS-CCS на минимумах, а также поддерживает сильный курс рубля). В первые месяцы года мы ожидаем увеличения запаса валютной ликвидности в секторе (под действием благоприятной сезонности).

Розница сохраняет высокий прирост

В рублевой части баланса в ноябре наблюдался большой приток средств на счета юрлиц (+611 млрд руб.) и счета физлиц (+244 млрд руб.), что связано с бюджетным фактором (в частности, крупные налоговые возвраты НДС) и конвертацией валюты в рубли. В то же время рублевое кредитование потребовало всего 183 млрд руб. (стагнация в корпоративном секторе и по-прежнему быстрый прирост в рознице). Стоит отметить, что за 11М прирост розничного кредитования (+2,6 трлн руб.) в два раза превысил приток средств на счета физлиц (+1,1 трлн руб.), свидетельствуя о повышении долговой нагрузки населения (из-за слабой динамики располагаемых доходов).

Образовавшийся локальный избыток рублевой ликвидности был направлен на погашение части задолженности перед Казначейством РФ (233 млрд руб.) и в КОБР (+405,2 млрд руб.). В целом с начала 2019 г. структурный дефицит рублевой ликвидности в секторе увеличился на 1 трлн руб. — до 2,2 трлн руб. в связи с низким исполнением расходной части Федерального бюджета.