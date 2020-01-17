Сегодня стало известно, что за вторую неделю нового года инвесторы вложили еще 470 млн долл в фонды, инвестирующие в российские акции и облигации. Таким образом, получается, что за первые две недели нового года общая сумма вложений приблизилась к 650 млн долл. Это уже больше, чем в январе прошлого года и вполне укладывается в рекордный график января 2018 года, когда сумма инвестиций в российские активы составила 1.5 млрд долл.

Причина очевидна и всем понятна — ФРС США продолжает поддерживать ликвидностью финансовый рынок, операции репо продлены еще на месяц и, скорее всего, их продлят до апреля. Банкет продолжается, уровень риска для инвесторов минимальный, поэтому они ищут возможности на emerging markets: на исторических максимумах индексы в США, фондовые рынки в Европе, Турции и России. Пока туч на горизонте не видно, а это, наверно, и есть самый большой риск на данный момент.