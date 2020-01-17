Мы пересматриваем целевую цену для АДР Норникеля, обновив модель с учетом нашего нового прогноза цен на металлы и последних корпоративных событий. Целевая цена повышена до 37,8 долл. за АДР, что предполагает потенциал роста на 21% (32% TER), рейтинг остается на уровне «ЛУЧШЕ РЫНКА».

Новый прогноз цен на металлы предполагает улучшенные перспективы для никеля, палладия и платины

В ушедшем году ключевым событием для рынка никеля стало повторное введение запрета на экспорт никелевой руды из Индонезии с января 2020 г., тогда как ранее предполагалось, что запрет начнет действовать с 2022 г. Это ограничит объем предложения никеля и окажет поддержку ценам. Влияние этого фактора будет особенно заметным в 2П20–2021, когда запасы никелевой руды снизятся. Это должно благоприятно повлиять на Норникель, поскольку на долю никеля придется 26% в выручке компании в 2020 г.

Дефицит на рынке палладия значительно превысил ожидания, в результате чего его цена стремительно выросла (на 50% c начала года). Мы ожидаем сильных фундаментальных показателей рынка палладия в 2020 г. Доля этого металла в выручке Норникеля оценивается в 34% в 2020 г. Кроме того, наблюдается оживление интереса к платине, как к драгоценному металлу.

Корзина металлов Норникеля, на наш взгляд, привлекательна. Наш базовый сценарий предполагает значительный рост цен на никель относительно текущих уровней (в среднем 16 112 долл./т в 2020 г., +16% г/г). При этом стоимость компании по текущим ценам также выглядит привлекательно. Потенциал роста относительно нашего базового сценария выше, поскольку мы рассчитываем на рост стоимости корзины металлов с текущих уровней.

Повышенное внимание на рост в рамках стратегии развития

Норникель провел День инвестора, представив стратегию развития до 2030 г. Компания повысила долгосрочные прогнозы по капзатратам и производству: годовое производство к 2030 г. для никеля может увеличиться на 15–30%, для меди – на 20–40%, а для металлов платиновой группы (МПГ) – на 30–95%. Рост должен совпасть с ожидаемым стремительным развитием сегмента электромобилей, от чего выигрывает Норникель. Реализация стратегии в долгосрочной перспективе может повысить стоимость компании. Отметим, что ряд целей относится к проектам ранней стадии, которые могут быть определены в 2020–2021 гг. На 2019 г. компания снизила прогноз по капзатратам с 2,2 млрд долл. до 1,3–1,5 млрд долл. и несколько повысила планы по производству никеля на 2020 г., что позитивно.

Планы не повлияют на среднесрочную дивидендную доходность: ждем 9–11% по крайне мере до 2023 г.

В частности, мы прогнозируем дивидендную доходность в 2020 г. на уровне 11,3%. Долгосрочно (после 2023 г.) обновленные планы компании могут временно сократить СДП и повысить коэффициент «чистый долг/EBITDA», что может привести к снижению дивидендной доходности.