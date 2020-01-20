Доходности ОФЗ продолжили снижение – по итогам недели среднесрочные и длинные выпуски потеряли 4–7 б.п. Внешний фон сохраняется благоприятным для российского рынка, хотя в понедельник мы ждем пониженной активности в связи с празднованием дня Мартина Лютера Кинга в США.

Помимо внешних факторов в ходе предстоящей недели на рынок могут оказать влияние новости о составе нового кабинета министров, динамика рубля и крупные предстоящие выплаты по ОФЗ.

Влияние на рубль в ходе предстоящей недели будет разнонаправленным. С одной стороны, продолжается налоговый период, что поддерживает спрос на рубли со стороны экспортеров. С другой стороны, с точки зрения влияния потоков дивидендных платежей, на текущей неделе краткосрочное давление на валютный курс может оказать конвертация в валюту дивидендов ЛУКОЙЛа, суммарный объем которых мы оцениваем в 51,2 млрд руб.

Перечисление инвесторам-нерезидентам предположительно пройдет до 22 января. При этом в конце недели дивиденды продолжат поступать и на счета локальных инвесторов, но существенного влияния на валютный курс это, на наш взгляд, не окажет. Подробнее см. «Валютный рынок: что движет рублем в 1К20».

Участники рынка на предстоящей неделе получат сравнительно высокий объем платежей по локальным облигациям: ~66 млрд руб. (17 млрд руб. неделей ранее). При этом ~27 млрд руб. придутся на ОФЗ, а ~20 млрд руб. – на выпуски Роснефти номинальным объемом 691 млрд руб. На следующей неделе ожидается крупнейшее в этом году погашение выпуска ОФЗ-ПК-29011 объемом 250 млрд руб., а общие выплаты по ОФЗ превысят 300 млрд руб., что может оказывать влияние на рынок ОФЗ уже на текущей неделе. Объем выплат по еврооблигациям будет сравнительно невысоким – 107 млн долл. (37 млн долл. неделей ранее).

ЦБ представил оперативные данные НРД по объему вложений нерезидентов в ОФЗ в декабре 2019 г. Прирост суммы вложений нерезидентов в ОФЗ в декабре составил 4 млрд руб. Доля вложений нерезидентов в ОФЗ на 31.12.2019 г. достигла 31,5%. Полные данные по состоянию на 1 января 2020 г. ЦБ РФ опубликует 31 января.